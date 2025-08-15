Christian Nodal: repaso completo de su historial amoroso y romances más polémicos

El cantante mexicano Christian Nodal ha atravesado por diversas relaciones sentimentales, desde romances discretos hasta mediáticos.
Entre las parejas conocidas del cantante se encuentra Luisa Fernanda Macías, quien fue su compañera de escuela en Caborca, Sonora.
En 2017, el actual esposo de Ángela Aguilar mantuvo un noviazgo de un año con la cantante Estíbaliz Badiola.
Dos años después, en 2019, el sonorense habría mantenido un romance con María Fernanda Guzmán. En el recuerdo quedan algunas instantáneas compartidas en redes sociales.
Una de sus relaciones más mediáticas y polémicas llegaría con la cantante Belinda, con quien se comprometió, aunque la relación terminó en febrero de 2022.
Después de la ruptura, "el mariachi tatuado" y la artista argentina Cazzu empezaron a aparecer públicamente en mayo de 2022. Entre esas fechas, fueron vistos en Metepec los días 13 y 14, y el 7 de junio del mismo año se les fotografió juntos en Guatemala.
A la lista se suma la ahora esposa, Ángela Aguilar, quien ha manifestado ser el amor de su vida.
En su última entrevista, Christian Nodal confirmó que puso fin a su relación con Cazzu el 8 de mayo de 2024, y apenas seis días después, el 14 de mayo, inició su noviazgo con Ángela Aguilar.
“Nosotros ya habíamos terminado seis veces antes. El 8 fue la definitiva para mí... Y a los pocos días le dije (a Cazzu) que ya salía con alguien más. No fue una infidelidad. Ella lo sabía”.
El cantante también confirmó que contrajo matrimonio con la artista el 29 de mayo en Roma.