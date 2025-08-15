  1. Inicio
Christian Nodal: repaso completo de su historial amoroso y romances más polémicos

  • 15 de agosto de 2025 a las 11:08
El cantante mexicano Christian Nodal ha atravesado por diversas relaciones sentimentales, desde romances discretos hasta mediáticos.

 Foto: redes sociales
Entre las parejas conocidas del cantante se encuentra Luisa Fernanda Macías, quien fue su compañera de escuela en Caborca, Sonora.

 Foto: redes sociales
En 2017, el actual esposo de Ángela Aguilar mantuvo un noviazgo de un año con la cantante Estíbaliz Badiola.

 Foto: redes sociales
Dos años después, en 2019, el sonorense habría mantenido un romance con María Fernanda Guzmán. En el recuerdo quedan algunas instantáneas compartidas en redes sociales.

 Foto: redes sociales
Una de sus relaciones más mediáticas y polémicas llegaría con la cantante Belinda, con quien se comprometió, aunque la relación terminó en febrero de 2022.

 Foto: redes sociales
Después de la ruptura, "el mariachi tatuado" y la artista argentina Cazzu empezaron a aparecer públicamente en mayo de 2022. Entre esas fechas, fueron vistos en Metepec los días 13 y 14, y el 7 de junio del mismo año se les fotografió juntos en Guatemala.

 Foto: redes sociales
A la lista se suma la ahora esposa, Ángela Aguilar, quien ha manifestado ser el amor de su vida.

 Foto: redes sociales
En su última entrevista, Christian Nodal confirmó que puso fin a su relación con Cazzu el 8 de mayo de 2024, y apenas seis días después, el 14 de mayo, inició su noviazgo con Ángela Aguilar.

 Foto: redes sociales
“Nosotros ya habíamos terminado seis veces antes. El 8 fue la definitiva para mí... Y a los pocos días le dije (a Cazzu) que ya salía con alguien más. No fue una infidelidad. Ella lo sabía”.

 Foto: redes sociales
El cantante también confirmó que contrajo matrimonio con la artista el 29 de mayo en Roma.

 Foto: redes sociales
