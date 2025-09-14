Hija de Hulk Hogan tras ser excluida del testamento del luchador: "No me sorprende"

La muerte de Hulk Hogan, figura emblemática de la WWE, reveló los detalles de su patrimonio, estimado en cinco millones de dólares, del cual su hija Brooke Hogan no recibirá nada.
La mujer de 37 años se pronunció tras la confirmación de que su hermano Nick Hogan fue nombrado como único heredero.
“La decisión de mi padre no me sorprende. Es lo que pedí, lo respaldo sin arrepentirme. Mi papá sabe que soy una trabajadora incansable y que he sobrevivido sin su dinero durante mucho, mucho tiempo”, declaró a TMZ.
Lejos de surgir por un conflicto reciente, la exclusión de Brooke fue una solicitud propia. Según fuentes cercanas a la familia, en 2023 Brooke pidió ser retirada del testamento, cuando su relación con Hulk se volvió más distante, explicando que lo hizo para “proteger su corazón” durante los últimos dos años.
“Todo lo que realmente quise de mi padre fue amor, honestidad y una conexión profunda”, escribió en Instagram. “Y durante algunos años especiales, lo tuve, con recuerdos que durarán toda la vida”, agregó.
Brooke aclaró que nunca hubo un quiebre absoluto con su padre ni “gran pelea”. “Era una serie de llamadas telefónicas privadas que nadie oirá, sabrá o entendederá”, añadió.
Actualmente, Brooke dirige una firma de diseño interior fundada en 2018 y está casada con el exjugador profesional de hockey Steven Oleksy. En enero de 2025, la pareja se convirtió en padres de gemelos.
Por su parte, la documentación judicial confirmó que Nick Hogan, de 35 años, será el único beneficiario de la herencia, que comprende 200,000 dólares en criptomonedas, 799,000 en bienes personales e intelectuales, y derechos de publicidad valorados en aproximadamente cuatro millones de dólares.
Las propiedades inmobiliarias del luchador, incluidas dos casas en Clearwater Beach, Florida, valuadas en más de 11 millones de dólares, no figuran en el inventario y podrían estar protegidas mediante fideicomisos o sociedades.
Hulk Hogan, nacido como Terry Gene Bollea, falleció el 24 de julio de 2025 a los 71 años en su hogar en Clearwater, Florida.