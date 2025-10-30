Hija de Daddy Yankee confiesa que tenía prohibido escuchar canciones de Don Omar

Los seguidores de Daddy Yankee y Don Omar saben que entre ambos existió una disputa que los convirtió en rivales dentro de la industria musical y también en la vida personal.
Sin embargo, esa rivalidad terminó luego de que Daddy Yankee pusiera fin a su carrera como cantante y le ofreciera una disculpa pública a Don Omar.
Lo que más revuelo ha causado ahora es la confesión de su hija, quien no ha mantenido una buena relación con su padre tras los problemas legales entre él y su madre luego de la separación.
Jesaaelys Ayala González ya había revelado que recibe terapia y confirmó que su relación con el intérprete de “Gasolina” “está más que lacerada” tras la demanda que su padre interpuso contra su madre, Mireddys González.
Fue a través de su cuenta de TikTok donde la joven publicó un video maquillándose. A raíz del comentario de una internauta, reveló que en su infancia tenía prohibido escuchar la música de Don Omar.
“La música de Don Omar”, comentó una usuaria al notar que la joven escuchaba uno de sus temas.
Jesaaelys no dudó en responder y escribió: “¡Antes me lo tenían prohibido! Ahora lo puedo escuchar”.
Tras el comentario, varios internautas comenzaron a etiquetarse entre sí, sorprendidos por la revelación.
Durante más de cinco años fue evidente que la relación entre ambos estaba fracturada, incluso después de haber compartido escenario durante su gira “The Kingdom”.
La disputa entre los dos cantantes fue una de las más recordadas del reguetón, hasta que Don Omar se retiró de los escenarios y llegó la esperada reconciliación con Daddy Yankee.