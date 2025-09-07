  1. Inicio
Hija de Bill Gates, Phoebe, finaliza noviazgo con nieto de Paul McCartney

Phoebe Gates, hija de Bill Gates, ha puesto fin a su relación con Arthur Donald, nieto de Paul McCartney, tras dos años de noviazgo

  • 07 de septiembre de 2025 a las 15:17
1 de 8

Phoebe Gates, hija de Bill Gates, ha terminado su relación de dos años con Arthur Donald, nieto del músico Paul McCartney, según confirmó la propia Gates en su podcast The Burnouts.

Foto: instagram
2 de 8

La empresaria de 22 años ya ha comenzado una nueva relación, aunque no reveló la identidad de su actual pareja, destacando únicamente que “no tiene Instagram”.

 Foto: instagram
3 de 8

La relación con Donald comenzó en octubre de 2023, tras ser presentados durante una colaboración de Phoebe con Stella McCartney, tía del joven.

 Foto: instagram
4 de 8

Durante su noviazgo, ambos asistieron a eventos públicos, incluido The Albies en Nueva York junto a Melinda Gates, madre de Phoebe, y compartieron momentos en redes sociales que documentaban su vínculo.

 Foto: instagram
5 de 8

Gates indicó en su podcast que su nueva relación representa una experiencia completamente distinta a la que vivió con Donald.

 Foto: instagram
6 de 8

“Es increíble. Es lo mejor que me ha pasado. Nunca había estado con alguien así”, expresó sin ofrecer más detalles sobre su pareja actual.

 Foto: instagram
7 de 8

Arthur Donald, de 26 años, residía en California pero viajaba a Nueva York para pasar tiempo con Phoebe los fines de semana.

 Foto: instagram
8 de 8

Antes de esta relación, Phoebe había mantenido un vínculo con Robert Ross, también exalumno de Stanford, mientras que Donald ha sido vinculado previamente con Ava Phillippe, hija de Reese Witherspoon y Ryan Phillippe.

 Foto: instagram
