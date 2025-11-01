Heidi Klum, la reina de Halloween: su transformación en Medusa que dejó a todos petrificados

Heidi Klum volvió a reafirmar su título de “reina de Halloween” con una nueva transformación que generó gran expectación en las semanas previas al 31 de octubre.
La modelo alemana, de 52 años, presentó en Nueva York su caracterización de Medusa, inspirada en la versión del personaje que aparece en la película Furia de titanes (1981).
Cada año, Klum convierte su fiesta de Halloween en un acontecimiento destacado del calendario de celebridades.
En ediciones anteriores se ha presentado como E.T., una lombriz gigante, Betty Boop, Fiona de Shrek o incluso como una versión envejecida de sí misma.
En esta ocasión, trabajó junto al diseñador de prótesis Mike Marino —responsable del maquillaje de The Penguin en The Batman— para lograr un resultado que combinara escultura, efectos especiales y movimiento.
El diseño final mostraba a Medusa con una larga cola de serpiente en lugar de piernas, un arco con forma de reptil y una serie de serpientes móviles en la cabeza.
Klum completó el conjunto con colmillos, lengua bífida y un brazalete de serpientes en el antebrazo derecho.
El nivel de detalle evocaba el trabajo del maestro de la animación stop-motion Ray Harryhausen, creador del modelo original de Medusa en Furia de titanes
La modelo llegó al evento acompañada por su esposo, el músico Tom Kaulitz, caracterizado como uno de los compañeros de Perseo convertidos en piedra tras mirar a la criatura.
Durante su paso por la alfombra roja, Kaulitz interpretó distintas poses de “petrificación” mientras Klum respondía con gestos desafiantes, en una puesta en escena que captó la atención de los asistentes.
En su cuenta de Instagram, la presentadora escribió: “Happy Heidiween. Don’t stare too long or you’ll turn to stone” (“Feliz Heidiween. No mires demasiado tiempo o te convertirás en piedra”).
La velada reunió a numerosas figuras del espectáculo. Entre los invitados se encontraban su hija Leni, de 21 años, disfrazada como la protagonista del libro infantil A Bad Case of Stripes, así como el hermano de Tom, Bill Kaulitz, integrante de Tokio Hotel. Los asistentes disfrutaron de bebidas y helados temáticos en una ambientación inspirada en la mitología griega.