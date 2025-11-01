  1. Inicio
Heidi Klum, la reina de Halloween: su transformación en Medusa que dejó a todos petrificados

Una vez más, Heidi Klum reafirma su corona como la "reina de Halloween". Para la edición de su icónica fiesta, el modelo alemán de 52 años se transformó en una impresionante Medusa de la mitología griega

  • 01 de noviembre de 2025 a las 10:08
1 de 12

Heidi Klum volvió a reafirmar su título de “reina de Halloween” con una nueva transformación que generó gran expectación en las semanas previas al 31 de octubre.

 Foto: Instagram
2 de 12

La modelo alemana, de 52 años, presentó en Nueva York su caracterización de Medusa, inspirada en la versión del personaje que aparece en la película Furia de titanes (1981).

 Foto: Instagram
3 de 12

Cada año, Klum convierte su fiesta de Halloween en un acontecimiento destacado del calendario de celebridades.

 Foto: Instagram
4 de 12

En ediciones anteriores se ha presentado como E.T., una lombriz gigante, Betty Boop, Fiona de Shrek o incluso como una versión envejecida de sí misma.

 Foto: Instagram
5 de 12

En esta ocasión, trabajó junto al diseñador de prótesis Mike Marino —responsable del maquillaje de The Penguin en The Batman— para lograr un resultado que combinara escultura, efectos especiales y movimiento.

 Foto: Instagram
6 de 12

El diseño final mostraba a Medusa con una larga cola de serpiente en lugar de piernas, un arco con forma de reptil y una serie de serpientes móviles en la cabeza.

 Foto: Instagram
7 de 12

Klum completó el conjunto con colmillos, lengua bífida y un brazalete de serpientes en el antebrazo derecho.

 Foto: Instagram
8 de 12

El nivel de detalle evocaba el trabajo del maestro de la animación stop-motion Ray Harryhausen, creador del modelo original de Medusa en Furia de titanes

 Foto: Instagram
9 de 12

La modelo llegó al evento acompañada por su esposo, el músico Tom Kaulitz, caracterizado como uno de los compañeros de Perseo convertidos en piedra tras mirar a la criatura.

 Foto: Instagram
10 de 12

Durante su paso por la alfombra roja, Kaulitz interpretó distintas poses de “petrificación” mientras Klum respondía con gestos desafiantes, en una puesta en escena que captó la atención de los asistentes.

 Foto: Instagram
11 de 12

En su cuenta de Instagram, la presentadora escribió: “Happy Heidiween. Don’t stare too long or you’ll turn to stone” (“Feliz Heidiween. No mires demasiado tiempo o te convertirás en piedra”).

 Foto: Instagram
12 de 12

La velada reunió a numerosas figuras del espectáculo. Entre los invitados se encontraban su hija Leni, de 21 años, disfrazada como la protagonista del libro infantil A Bad Case of Stripes, así como el hermano de Tom, Bill Kaulitz, integrante de Tokio Hotel. Los asistentes disfrutaron de bebidas y helados temáticos en una ambientación inspirada en la mitología griega.

 Foto: Instagram
