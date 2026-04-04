Heath Ledger: el recuerdo de cómo murió y por qué su legado va más allá del Joker

Pero antes de convertirse en el “Guasón” que marcó a toda una generación, Ledger ya había demostrado su talento en películas como Brokeback Mountain, donde compartió pantalla con Jake Gyllenhaal en una historia que rompió barreras y le valió una nominación al Óscar, o en 10 Things I Hate About You, donde conquistó al público con su carisma en una comedia romántica que hoy es de culto.