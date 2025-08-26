  1. Inicio
¿Niño o niña? Hannah Ponce, hija del pastor de Ebenezer, anuncia su embarazo

La familia del reconocido pastor Germán Ponce, líder de la Iglesia de Ebenezer, celebra con alegría la llegada de un nuevo integrante, tras el embarazo de su hija, Hannah Ponce

  • 26 de agosto de 2025 a las 16:02
1 de 10

Hannah Lucia Ponce anunció a través de redes sociales que se encuentra en la dulce espera de su primer bebé, junto a su esposo. ¿Será niño o niña? Esto dijo ella con una emotiva fotografía.

Foto: Instagram @hannahluciaponce
2 de 10

Hannah contrajo matrimonio por segunda vez con Heraldo Castro Lillo, en una emotiva ceremonia oficiada por su padre en Santa Rosa de Copán, tras su primera separación.

Foto: Instagram @hannahluciaponce
3 de 10

Fue este martes, donde la hija de los pastores Germán Ponce y Ninoska de Ponce, compartió un emotivo mensaje acompañado de varias fotografías de este bello momento.

Foto: Instagram @hannahluciaponce
4 de 10

En una de las imágenes se observa a Hanna sonriente, mientras su esposo posa a su lado y le besa la pancita de embarazo.

 Foto: Instagram @hannahluciaponce
5 de 10

“Nuestro sueñito hecho realidad, papá y mamá te esperan con ansias, mi princesa, ya nos tienes loquitos de amor”, acompañado de fotografías que captan la feliz etapa.

 Foto: Instagram @hannahluciaponce
6 de 10

Junto al mensaje, incluyó una cita bíblica en señal de fe y gratitud: “Ama al Señor con ternura, y él cumplirá tus deseos más profundos. Salmos 37:4”.

 Foto: Instagram @hannahluciaponce
7 de 10

A través de su publicación, Hannah y su esposo transmiten que convertirse en padres es un sueño hecho realidad, puesto en manos de Dios.

 Foto: Instagram @hannahluciaponce
8 de 10

La comunidad de la iglesia Ebenezer y sus seguidores respondieron con mensajes de bendición y emoción, celebrando la llegada de este nuevo capítulo en la vida de Hannah.

 Foto: Instagram @hannahluciaponce
9 de 10

Ponce participa activamente en el ministerio familiar, destacándose como una de las líderes de jóvenes en la congregación Ebenezer.

 Foto: Instagram @hannahluciaponce
10 de 10

Además, ha continuado el legado de su madre, Ninoska de Ponce, en el ministerio de alabanza dentro de la iglesia. Ahora, la llegada de este nuevo miembro a su familia ha emocionado a muchos.

Foto: Instagram @hannahluciaponce
