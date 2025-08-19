“Haces millones, lucrándote de pobres y ancianos”: Supremo a Rosel tras criticar partido de tiktokers

Dimes y diretes en redes sociales surgieron luego de que el creador de contenido conocido como "Soy Rosel" emitiera su opinión sobre el partido de tiktokers que se llevará a cabo el próximo viernes 22 de agosto en San Pedro Sula.
Todo inició con un video posteado por "Soy Rosel", en el que respondía por qué no participa en ese partido donde estarán varios creadores de contenido reconocidos. Su respuesta no le agradó al también creador de contenido Lester Cardona, mejor conocido como "Supremo".
"Muchas personas me han dicho por qué no me invitaron al partido de tiktokers, es muy fácil la respuesta, familia, porque yo no iba a aceptar": dice un video posteado por Rosel.
Rosel aseguró que no aceptaría la propuesta porque "no tengo tiempo para andarlo perdiendo allí, el tiempo lo enfoco en las calles, con los abuelos que están abandonados, en los asilos, ese es tiempo productivo, no le envidio nada a nadie".
Aparentemente, la crítica de Rosel no fue bien recibida por Supremo, por lo que arremetió contra él asegurando que se lucraba de ancianos y pobres.
En un comentario, Supremo respondió: "Hermano, no te invité porque tú ganas más lucrándote de los ancianitos".
Luego, Supremo le dedicó una publicación a Rosel, donde volvió a mencionarlo y aseguró que se lucra de "ancianos y pobres". Además, cuestionó la lentitud con la que avanza el asilo que él está construyendo.
“Rosel hizo este video diciendo que mucha gente le pregunta que por qué no lo invité al partido y dijo que porque no perdía el tiempo, nunca lo he atacado y lo único que hago es darle diversión a mi público aunque sé que mi contenido es grosero", dijo Supremo.
Seguidamente cuestionó: "tampoco voy a venir a poner un asilo de 1 millón y hacerlo en 3 años, cuando hace millones de lempiras en Tiktok y Facebook lucrándose de los pobres ancianos, le voy a llevar 20 ancianos de un solo al asilo a ver qué hace". En la foto, el asilo que Rosel está construyendo.
Rosel es un famoso creador de contenido que se dedica a ayudar “abuelos” de escasos recursos en el departamento de Colón. "A mí no me da paja nadie, sé que me van a atacar por mi post, pero si se meten conmigo y con los míos siempre saldré a defenderlos. Usted Rosel siga lucrándose y mintiéndole a la gente", finalizó Supremo. Hasta el momento, Rosel no ha respondido.