Gustavo Adolfo Infante enfrentará arresto por incumplir orden de restricción de Maribel Guardia

Un juez de control ordenó la aprehensión del conductor Gustavo Adolfo Infante este jueves, tras determinar que violó las medidas de restricción impuestas a solicitud de la actriz Maribel Guardia. La resolución judicial establece una detención mínima de 12 horas para el presentador de televisión.
El proceso judicial se origina en el conflicto público entre Guardia y su exnuera, Imelda Garza Tuñón, relacionado con la custodia del menor hijo de ambas.
La actriz costarricense presentó ante las autoridades competentes argumentos respecto a la idoneidad de las condiciones en las que se desarrollaba la crianza del niño.
En el marco de esta controversia familiar, Guardia solicitó una orden de restricción contra Infante, alegando que el periodista abordaba el caso en sus espacios televisivos de manera sesgada.
La autoridad judicial accedió a la petición y estableció las medidas cautelares correspondientes.
Durante la audiencia celebrada aproximadamente a las 15:00 horas del jueves, el juez determinó que Infante incumplió la orden al referirse nuevamente a la actriz en sus programas.
La resolución incluye la obligación de eliminar de plataformas digitales cualquier contenido audiovisual en el que mencione a Guardia, según informó el programa "Dulce y picosito" conducido por Flor Rubio.
La defensa legal del comunicador interpuso recursos para impugnar la notificación del arresto, sin obtener resultados favorables.
Aunque Infante desconocía la orden en el momento de su emisión, se ha confirmado que cuenta con un amparo ante posibles acciones legales adicionales por parte de Guardia.