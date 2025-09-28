Gisselle Vásquez confirma romance con José Mendoza tras inesperado beso

Cantándole "Igual y le robó un beso a tu boca" en pleno show de Espinoza Paz, la presentadora hondureña Gisselle Vásquez protagonizó un romántico momento junto a su compañero de trabajo José Mendoza, confirmando así un nuevo romance. Esto dijeron:
La noche del sábado arrancó el gran Carnaval por el 447 aniversario de Tegucigalpa, con coloridas carrozas, desfiles y presentaciones musicales. El ambiente estuvo a cargo de Espinoza Paz, acompañado por los presentadores del canal televisivo HCH.
Y es que el show principal de Espinoza Paz estuvo cargado de romanticismo, donde los dos presentadores no pudieron ocultar su amor y, en pleno espectáculo, dieron a conocer su amor al público.
Fuera del evento, Gisselle Vásquez y su compañero fueron grabados bailando muy pegados, donde ambos se notaban muy felices.
Rápidamente, los usuarios comenzaron a comentar que por eso el canal los mandaba a trabajar juntos, pues era evidente la conexión entre ellos.
Pero eso no fue todo, pues tras protagonizar ese momento, ambos en el escenario fueron acorralados por sus compañeros, quienes les preguntaron sobre una posible relación amorosa entre ellos.
Fue su compañera Carolina Lanza y Milagro Flores quienes le preguntaron a José sobre su situación sentimental. "¿Es tu novia Gisselle, sí o no?", dijo Lanza, a lo que él respondió: "Es que yo creo que la gente no quiere saberlo, ¿o sí?".
Luego de eso, Milagro Flores tomó de la mano a Gisselle Vásquez y dijo: "Mejor le preguntamos a Gisellita. Gisselle, decinos si hay sentimientos hacia José Mendoza", donde la joven respondió con una risa. "¿Te gusta José?", repreguntó Milagros. "Sí", contestó Gisselle.
Tras ser preguntados una vez más si tenían una relación, Gisselle Vásquez dijo que mejor le preguntara a él, a lo que Mendoza respondió cantándole una canción y abrazando a la presentadora.
‘Igual y le robó un beso a tu boca’, dijo Mendoza y, luego de ello, dio un romántico beso a su compañera de trabajo, dejando ver así una relación amorosa entre ambos.
Tras el corto beso, su compañera Carolina pidió un momento más romántico, acompañado de la voz de Génesis Verde y Kenia Mondragón, cantando una vez más la canción, donde nuevamente volvieron a darse un beso.
"Ya vamos por el sesenta, pero por vos nos mantenemos aquí, mi amor’, dijo Mendoza, tras pedir una vez más un beso para el público, confirmando así el romance entre ambos, aunque no aclararon si Mendoza ya le había pedido a Gisselle ser su novia.