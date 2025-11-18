  1. Inicio
Las gemelas Kessler, eligieron terminar con su vida: "Nacimos juntas y queremos morir juntas"

Las alemanas, estrellas internacionales en Europa y EE UU, murieron a los 89 en presencia de un médico y un abogado, tras una decisión legal y consensuada

  • 18 de noviembre de 2025 a las 15:35
1 de 12

Alice y Ellen Kessler, conocidas a nivel internacional como las "gemelas del espectáculo", fallecieron a los 89 años mediante un "suicidio asistido" en Alemania, una decisión que ellas mismas planearon con antelación. La noticia fue confirmada por la Sociedad Alemana para una Muerte Digna.

 Foto: redes sociales
2 de 12

La organización en mención destacó que las gemelas estaban conscientes de la determinación que tomaron, ya que estaban en plena capacidad para decidir.

Foto: redes sociales
3 de 12

La intervención ocurrió en horas del mediodía, en presencia de un médico y un abogado en en Gruenwald, un suburbio de Munich donde residían. No obstante, no se revelaron detalles específicos sobre el procedimiento.

Foto: redes sociales
4 de 12

"Nacimos juntas y queremos morir juntas", manifestaron en una intervención pasada, dejando entrever que deseaban permanecer juntas aún después de la muerte.

Foto: redes sociales
5 de 12

Cabe destacar que desde 2020, Alemania legalizó el suicidio asistido bajo ciertas circunstancias, tras una sentencia en el tribunal que sostuvo el derecho de las personas a decidir sobre su propia muerte.

Foto: redes sociales
6 de 12

La carrera de las gemelas comenzó en 1950, cuando con su carisma y talento en el canto y baile conquistaron a públicos de Europa y de Estados Unidos.

Foto: redes sociales
7 de 12

Antes de su éxito internacional, asistieron a una escuela de ballet clásico y huyeron a Alemania oriental en 1952, buscando libertad para dedicarse a la danza y al entretenimiento.

Foto: redes sociales
8 de 12

Su participación en el Lido de París, marcó el inicio de su ascenso en el mundo del cabaret, pronto se convirtieron en figuras de renombre mundial.

Foto: redes sociales
9 de 12

En los años 50 y 60, alcanzaron la cumbre de su popularidad, representando a Alemania en Eurovisión en 1959 y apareciendo en programas icónicos como "The Ed Sullivan Show".

 Foto: redes sociales
10 de 12

La revista Life las destacó en diversas ocasiones, debido a su cercanía con estrellas como Presley, Sinatra y otras estrellas de la época. En Italia, lograron un impacto aún mayor, siendo pioneras en la televisión y en la exhibición de sus piernas, que se convirtieron en un símbolo de modernidad y provocación en su tiempo.

 Foto: redes sociales
11 de 12

La primera vedette en aparecer en televisión italiana, su aparición en Playboy en 1976 agotó ejemplares en horas, consolidando su estatus de "íconos culturales y sex symbols".

 Foto: redes sociales
12 de 12

A pesar de la pérdida de su era dorada, continuaron trabajando en producciones teatrales y televisivas. La muerte de las hermanas causó conmoción a nivel mundial, sobre todo en el mundo del entretenimiento.

Foto: redes sociales
