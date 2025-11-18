Las gemelas Kessler, eligieron terminar con su vida: "Nacimos juntas y queremos morir juntas"

Alice y Ellen Kessler, conocidas a nivel internacional como las "gemelas del espectáculo", fallecieron a los 89 años mediante un "suicidio asistido" en Alemania, una decisión que ellas mismas planearon con antelación. La noticia fue confirmada por la Sociedad Alemana para una Muerte Digna.
La organización en mención destacó que las gemelas estaban conscientes de la determinación que tomaron, ya que estaban en plena capacidad para decidir.
La intervención ocurrió en horas del mediodía, en presencia de un médico y un abogado en en Gruenwald, un suburbio de Munich donde residían. No obstante, no se revelaron detalles específicos sobre el procedimiento.
"Nacimos juntas y queremos morir juntas", manifestaron en una intervención pasada, dejando entrever que deseaban permanecer juntas aún después de la muerte.
Cabe destacar que desde 2020, Alemania legalizó el suicidio asistido bajo ciertas circunstancias, tras una sentencia en el tribunal que sostuvo el derecho de las personas a decidir sobre su propia muerte.
La carrera de las gemelas comenzó en 1950, cuando con su carisma y talento en el canto y baile conquistaron a públicos de Europa y de Estados Unidos.
Antes de su éxito internacional, asistieron a una escuela de ballet clásico y huyeron a Alemania oriental en 1952, buscando libertad para dedicarse a la danza y al entretenimiento.
Su participación en el Lido de París, marcó el inicio de su ascenso en el mundo del cabaret, pronto se convirtieron en figuras de renombre mundial.
En los años 50 y 60, alcanzaron la cumbre de su popularidad, representando a Alemania en Eurovisión en 1959 y apareciendo en programas icónicos como "The Ed Sullivan Show".
La revista Life las destacó en diversas ocasiones, debido a su cercanía con estrellas como Presley, Sinatra y otras estrellas de la época. En Italia, lograron un impacto aún mayor, siendo pioneras en la televisión y en la exhibición de sus piernas, que se convirtieron en un símbolo de modernidad y provocación en su tiempo.
La primera vedette en aparecer en televisión italiana, su aparición en Playboy en 1976 agotó ejemplares en horas, consolidando su estatus de "íconos culturales y sex symbols".
A pesar de la pérdida de su era dorada, continuaron trabajando en producciones teatrales y televisivas. La muerte de las hermanas causó conmoción a nivel mundial, sobre todo en el mundo del entretenimiento.