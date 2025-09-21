  1. Inicio
Gary Busey: actor de 81 años evita prisión tras acoso sexual en convención de cine de terror

El actor de 81 años, Gary Busey, fue sentenciado a dos años de libertad condicional tras declararse culpable de acoso sexual a una mujer durante la convención Monster-Mania en Nueva Jersey

  • 21 de septiembre de 2025 a las 11:40
El actor estadounidense Gary Busey, de 81 años, fue sentenciado a dos años de libertad condicional tras declararse culpable de contacto sexual criminal de cuarto grado por tocar de manera inapropiada a una mujer durante la convención Monster-Mania en Camden, Nueva Jersey, en agosto de 2022.

Según los documentos judiciales obtenidos por Page Six, Busey deberá entregar una muestra de ADN y mantener contacto nulo con dos de las víctimas.

Su declaración de culpabilidad permitió que se retiraran otros cargos en su contra, que incluían tres adicionales de contacto sexual criminal y uno por intento de contacto sexual criminal.

Durante la audiencia virtual, Busey reconoció ante la juez Gwendolyn Blue que “no fue un contacto accidental”.

El incidente ocurrió durante una sesión de fotos en la convención, donde varias mujeres denunciaron que el actor las tocó de manera inapropiada, incluyendo intentos de desabrochar un sujetador y contacto con sus glúteos.

Inicialmente, Busey había negado las acusaciones ante medios como TMZ, afirmando que “nada ocurrió” y que la interacción con las mujeres “duró menos de 10 segundos”. Además, aseguró que las acusaciones eran inventadas por las presuntas víctimas.

El abogado de Busey, Blair Zwillman, declaró que el actor “está dispuesto a dejar atrás este capítulo en Nueva Jersey” y que desea continuar su vida tras una carrera en la actuación que abarca varias décadas.

El actor es conocido por películas como Predator 2, Lethal Weapon y The Buddy Holly Story, por la que fue nominado al Oscar.

