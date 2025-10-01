  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

De Game of Thrones al Salvaje Oeste: Lena Headey, en nueva serie de Netflix

Lena Headey cambia la corona de Cersei Lannister por el sombrero del Lejano Oeste en "Los abandonos", la nueva serie de Netflix ambientada en Oregón en 1850

  • 01 de octubre de 2025 a las 16:27
De Game of Thrones al Salvaje Oeste: Lena Headey, en nueva serie de Netflix
1 de 12

Lena Headey sorprende con su papel más desafiante en años: la matriarca Fiona Nolan en "Los abandonos".

 Fotos: Pinterst/ Netflix.
De Game of Thrones al Salvaje Oeste: Lena Headey, en nueva serie de Netflix
2 de 12

La actriz británica, mundialmente recordada por su rol de Cersei Lannister en Game of Thrones, vuelve a la pantalla con fuerza en la nueva serie de Netflix ambientada en el Salvaje Oeste.

 Foto: Netflix.
De Game of Thrones al Salvaje Oeste: Lena Headey, en nueva serie de Netflix
3 de 12

Headey interpreta a Fiona Nolan, una matriarca irlandesa dispuesta a todo para proteger a su familia adoptiva.

 Foto: Netflix.
De Game of Thrones al Salvaje Oeste: Lena Headey, en nueva serie de Netflix
4 de 12

"Los abandonos" retrata la lucha de varias familias marginadas por sobrevivir en el Oregon de 1850, en medio de la expansión hacia el Oeste.

 Foto: Netflix.
De Game of Thrones al Salvaje Oeste: Lena Headey, en nueva serie de Netflix
5 de 12

Fiona, el personaje de Headey, no puede tener hijos biológicos, pero adopta a cuatro huérfanos y forma con ellos una familia marcada por el amor y la supervivencia.

 Foto: Netflix.
De Game of Thrones al Salvaje Oeste: Lena Headey, en nueva serie de Netflix
6 de 12

Junto a Headey, el elenco incluye a Gillian Anderson, quien da vida a una acaudalada y despiadada matriarca rival.

 Foto: Netflix.
De Game of Thrones al Salvaje Oeste: Lena Headey, en nueva serie de Netflix
7 de 12

La serie explora temas como la corrupción, la ambición y la justicia en un mundo donde las familias más pobres enfrentan a los poderosos terratenientes.

 Foto: Netflix.
De Game of Thrones al Salvaje Oeste: Lena Headey, en nueva serie de Netflix
8 de 12

La nueva serie de Netflix es una creación de Kurt Sutter.

 Foto: Netflix.
De Game of Thrones al Salvaje Oeste: Lena Headey, en nueva serie de Netflix
9 de 12

La producción mostrará la lucha de familias marginadas contra la corrupción y la violencia.

 Foto: Netflix.
De Game of Thrones al Salvaje Oeste: Lena Headey, en nueva serie de Netflix
10 de 12

"Los abandonos" llegará a Netflix el 4 de diciembre de 2025 y promete ser una de las series más intensas y comentadas del cierre de año.

 Foto: Netflix.
De Game of Thrones al Salvaje Oeste: Lena Headey, en nueva serie de Netflix
11 de 12

Con paisajes áridos, tensiones políticas y venganzas familiares, la apuesta busca redefinir el western clásico desde una mirada femenina y emocional.

 Foto: Netflix.
De Game of Thrones al Salvaje Oeste: Lena Headey, en nueva serie de Netflix
12 de 12

El proyecto marca el regreso de Lena Headey a un papel protagónico tras su icónica interpretación de Cersei Lannister en Game of Thrones.

 Foto: Shutterstock.
Cargar más fotos