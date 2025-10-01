De Game of Thrones al Salvaje Oeste: Lena Headey, en nueva serie de Netflix

Lena Headey sorprende con su papel más desafiante en años: la matriarca Fiona Nolan en "Los abandonos".
La actriz británica, mundialmente recordada por su rol de Cersei Lannister en Game of Thrones, vuelve a la pantalla con fuerza en la nueva serie de Netflix ambientada en el Salvaje Oeste.
Headey interpreta a Fiona Nolan, una matriarca irlandesa dispuesta a todo para proteger a su familia adoptiva.
"Los abandonos" retrata la lucha de varias familias marginadas por sobrevivir en el Oregon de 1850, en medio de la expansión hacia el Oeste.
Fiona, el personaje de Headey, no puede tener hijos biológicos, pero adopta a cuatro huérfanos y forma con ellos una familia marcada por el amor y la supervivencia.
Junto a Headey, el elenco incluye a Gillian Anderson, quien da vida a una acaudalada y despiadada matriarca rival.
La serie explora temas como la corrupción, la ambición y la justicia en un mundo donde las familias más pobres enfrentan a los poderosos terratenientes.
La nueva serie de Netflix es una creación de Kurt Sutter.
La producción mostrará la lucha de familias marginadas contra la corrupción y la violencia.
"Los abandonos" llegará a Netflix el 4 de diciembre de 2025 y promete ser una de las series más intensas y comentadas del cierre de año.
Con paisajes áridos, tensiones políticas y venganzas familiares, la apuesta busca redefinir el western clásico desde una mirada femenina y emocional.
El proyecto marca el regreso de Lena Headey a un papel protagónico tras su icónica interpretación de Cersei Lannister en Game of Thrones.