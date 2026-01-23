  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

De Anne Hathaway a Donatella Versace: Famosos que asistieron al funeral de Valentino en Roma

Varios rostros reconocidos asistieron a las exequias de Valentino, el gran referente de la alta costura italiana, en una ciudad que lo acogió y lo despidió por todo lo alto

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 10:53
De Anne Hathaway a Donatella Versace: Famosos que asistieron al funeral de Valentino en Roma
1 de 16

Una iglesia del siglo XVI en el corazón de Roma fue el escenario del último adiós al "grandioso" Valentino, durante un funeral que reunió a figuras del cine y la moda en un emotivo homenaje repleto de flores blancas y rojas.

 Fotos: EFE
De Anne Hathaway a Donatella Versace: Famosos que asistieron al funeral de Valentino en Roma
2 de 16

Por un momento, la entrada a la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, concebida en 1562 por Miguel Ángel, se transformó en una pasarela solemne por la que desfilaron, visiblemente afectados por la muerte del maestro italiano, destacadas personalidades del mundo de la moda, el cine y la cultura internacional.

 Foto: EFE
De Anne Hathaway a Donatella Versace: Famosos que asistieron al funeral de Valentino en Roma
3 de 16

El féretro llegó alrededor de las 11:00 horas (10.00 GMT) en una jornada soleada, encabezando la comitiva Giancarlo Giammetti, socio y expareja del diseñador, acompañado por familiares y allegados.

 Foto: EFE
De Anne Hathaway a Donatella Versace: Famosos que asistieron al funeral de Valentino en Roma
4 de 16

La entrada del ataúd, expuesto frente al altar y acompañado por un retrato en blanco y negro de Valentino sonriente, estuvo marcada por el Lacrimosa de Mozart, mientras que concluyó con una bendición final al son del In Paradisum de Fauré.

 Foto: Cortesía | Fundación Valentino Garavani
De Anne Hathaway a Donatella Versace: Famosos que asistieron al funeral de Valentino en Roma
5 de 16

Vestidas de negro, algunas como la actriz estadounidense Anne Hathaway, entraron llorando en la iglesia de la capital dedicada a los funerales de grandes personalidades.

 Foto: EFE
De Anne Hathaway a Donatella Versace: Famosos que asistieron al funeral de Valentino en Roma
6 de 16

Al funeral también asistió Anna Wintour.

 Foto: EFE
De Anne Hathaway a Donatella Versace: Famosos que asistieron al funeral de Valentino en Roma
7 de 16

La diseñadora Donatella Versace.

 Foto: EFE
De Anne Hathaway a Donatella Versace: Famosos que asistieron al funeral de Valentino en Roma
8 de 16

La actriz y modelo Bianca Brandolini d'Adda.

 Foto: EFE
De Anne Hathaway a Donatella Versace: Famosos que asistieron al funeral de Valentino en Roma
9 de 16

Vernon Bruce Hoeksema.

 Foto: EFE
De Anne Hathaway a Donatella Versace: Famosos que asistieron al funeral de Valentino en Roma
10 de 16

El diseñador estadounidense Tom Ford.

 Foto: EFE
De Anne Hathaway a Donatella Versace: Famosos que asistieron al funeral de Valentino en Roma
11 de 16

Simona Caggia, el diseñador italiano Pierpaolo Piccioli y la modelo Afef Jnifen.

 Foto: EFE
De Anne Hathaway a Donatella Versace: Famosos que asistieron al funeral de Valentino en Roma
12 de 16

Elizabeth Hurley y su hijo Damian Charles.

 Foto: EFE
De Anne Hathaway a Donatella Versace: Famosos que asistieron al funeral de Valentino en Roma
13 de 16

El diseñador italiano Alessandro Michele.

 Foto: EFE
De Anne Hathaway a Donatella Versace: Famosos que asistieron al funeral de Valentino en Roma
14 de 16

Francesa Lo Schiavo y Dante Ferreti.

 Foto: EFE
De Anne Hathaway a Donatella Versace: Famosos que asistieron al funeral de Valentino en Roma
15 de 16

Además de las celebridades ya mencionadas, asistieron también la directora creativa de Fendi, Maria Grazia Chiuri, o el diseñador Brunello Cucinelli, entre otros nombres destacados de la moda y la cultura , muchos de los cuales lucieron pequeños detalles en rojo en alusión al icónico "rojo Valentino", sello distintivo de su obra.

 Foto: EFE
De Anne Hathaway a Donatella Versace: Famosos que asistieron al funeral de Valentino en Roma
16 de 16

Los restos del diseñador fueron trasladados al cementerio Flaminio de Roma, donde será enterrado en la capilla familiar encargada por él y Giammetti.

 Foto: EFE
Cargar más fotos