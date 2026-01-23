De Anne Hathaway a Donatella Versace: Famosos que asistieron al funeral de Valentino en Roma

Una iglesia del siglo XVI en el corazón de Roma fue el escenario del último adiós al "grandioso" Valentino, durante un funeral que reunió a figuras del cine y la moda en un emotivo homenaje repleto de flores blancas y rojas.
Por un momento, la entrada a la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, concebida en 1562 por Miguel Ángel, se transformó en una pasarela solemne por la que desfilaron, visiblemente afectados por la muerte del maestro italiano, destacadas personalidades del mundo de la moda, el cine y la cultura internacional.
El féretro llegó alrededor de las 11:00 horas (10.00 GMT) en una jornada soleada, encabezando la comitiva Giancarlo Giammetti, socio y expareja del diseñador, acompañado por familiares y allegados.
La entrada del ataúd, expuesto frente al altar y acompañado por un retrato en blanco y negro de Valentino sonriente, estuvo marcada por el Lacrimosa de Mozart, mientras que concluyó con una bendición final al son del In Paradisum de Fauré.
Vestidas de negro, algunas como la actriz estadounidense Anne Hathaway, entraron llorando en la iglesia de la capital dedicada a los funerales de grandes personalidades.
Al funeral también asistió Anna Wintour.
La diseñadora Donatella Versace.
La actriz y modelo Bianca Brandolini d'Adda.
Vernon Bruce Hoeksema.
El diseñador estadounidense Tom Ford.
Simona Caggia, el diseñador italiano Pierpaolo Piccioli y la modelo Afef Jnifen.
Elizabeth Hurley y su hijo Damian Charles.
El diseñador italiano Alessandro Michele.
Francesa Lo Schiavo y Dante Ferreti.
Además de las celebridades ya mencionadas, asistieron también la directora creativa de Fendi, Maria Grazia Chiuri, o el diseñador Brunello Cucinelli, entre otros nombres destacados de la moda y la cultura , muchos de los cuales lucieron pequeños detalles en rojo en alusión al icónico "rojo Valentino", sello distintivo de su obra.
Los restos del diseñador fueron trasladados al cementerio Flaminio de Roma, donde será enterrado en la capilla familiar encargada por él y Giammetti.