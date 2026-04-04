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Frederik Oldenburg sobre su ruptura con Carmen Villalobos: "jamás hubo infidelidad"

Frederik Oldenburg ha salido a desmentir categóricamente los rumores de infidelidad que rodearon su separación de Carmen Villalobos

  • Actualizado: 04 de abril de 2026 a las 08:09
Frederik Oldenburg sobre su ruptura con Carmen Villalobos: jamás hubo infidelidad
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Frederik Oldenburg, conductor del programa Exatlón Estados Unidos y expareja de la actriz colombiana Carmen Villalobos, concedió una entrevista en la que abordó por primera vez los detalles de su ruptura y negó las versiones que circulaban sobre una presunta infidelidad con Viviana Michel, atleta que participó en una edición del mismo programa.

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Oldenburg explicó que la decisión de separarse fue suya y que se produjo en noviembre de 2025.

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Según relató, fue Villalobos quien le pidió que no lo hicieran público hasta comienzos de 2026, petición que él respetó.

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"A mí, mi expareja me pidió que no dijéramos nada hasta comienzo del año 2026 y yo respeté eso, me parecía justo", declaró.

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Sobre los rumores de infidelidad, fue directo en su negativa.

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"Categóricamente, con ninguna de las cosas que han dicho es así. Jamás. Es la primera y última vez que hablo de esto".

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El presentador reconoció que tiene responsabilidad en parte de lo que ha trascendido en las últimas semanas, aunque sin precisar a qué se refería exactamente.

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No reveló el motivo real de la ruptura.

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En cuanto al vínculo que mantiene con Villalobos, Oldenburg señaló que el proceso fue duro pese a haber sido él quien tomó la decisión.

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"Me fui amando mi relación, pero sabía que ya no era allí", afirmó, y añadió que guarda los mejores recuerdos de ese período de su vida.

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Los rumores habían sido difundidos por el periodista Gabo Cuevas, quien sostuvo que Oldenburg habría dejado a Villalobos para iniciar una relación con Michel, versión que el presentador ha negado de forma expresa.

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La presunta implicada no se ha pronunciado públicamente.

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