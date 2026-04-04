Frederik Oldenburg sobre su ruptura con Carmen Villalobos: "jamás hubo infidelidad"

Frederik Oldenburg, conductor del programa Exatlón Estados Unidos y expareja de la actriz colombiana Carmen Villalobos, concedió una entrevista en la que abordó por primera vez los detalles de su ruptura y negó las versiones que circulaban sobre una presunta infidelidad con Viviana Michel, atleta que participó en una edición del mismo programa.
Oldenburg explicó que la decisión de separarse fue suya y que se produjo en noviembre de 2025.
Según relató, fue Villalobos quien le pidió que no lo hicieran público hasta comienzos de 2026, petición que él respetó.
"A mí, mi expareja me pidió que no dijéramos nada hasta comienzo del año 2026 y yo respeté eso, me parecía justo", declaró.
Sobre los rumores de infidelidad, fue directo en su negativa.
"Categóricamente, con ninguna de las cosas que han dicho es así. Jamás. Es la primera y última vez que hablo de esto".
El presentador reconoció que tiene responsabilidad en parte de lo que ha trascendido en las últimas semanas, aunque sin precisar a qué se refería exactamente.
No reveló el motivo real de la ruptura.
En cuanto al vínculo que mantiene con Villalobos, Oldenburg señaló que el proceso fue duro pese a haber sido él quien tomó la decisión.
"Me fui amando mi relación, pero sabía que ya no era allí", afirmó, y añadió que guarda los mejores recuerdos de ese período de su vida.
Los rumores habían sido difundidos por el periodista Gabo Cuevas, quien sostuvo que Oldenburg habría dejado a Villalobos para iniciar una relación con Michel, versión que el presentador ha negado de forma expresa.
La presunta implicada no se ha pronunciado públicamente.