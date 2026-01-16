¿Freddie Mercury tuvo una hija? Esto se sabe

La supuesta hija biológica de Freddie Mercury, histórico vocalista de Queen, habría fallecido a los 48 años de edad tras una batalla contra un cáncer poco común, de acuerdo con información revelada en una reciente publicación biográfica sobre el artista.
La mujer, identificada únicamente como “Bibi”, murió a causa de un cordoma, un raro cáncer que afecta la columna vertebral.
La información fue dada a conocer por la escritora Lesley-Ann Jones en su libro Love, Freddie, publicado en el verano de 2025, y confirmada posteriormente por el viudo de la fallecida al medio británico Daily Mail.
Según el testimonio citado por el tabloide, Bibi murió “en paz” tras varios años de tratamiento y dejó dos hijos menores de edad.
Sus restos fueron cremados y sus cenizas esparcidas en los Alpes, según la misma fuente.
La autora sostiene en su libro que Freddie Mercury habría tenido una hija en 1976, fruto de una relación con una amiga casada, situación que llevó al cantante a mantener la paternidad en secreto.
De acuerdo con la publicación, el artista habría dejado una serie de diarios personales dirigidos a la menor antes de su fallecimiento en 1991, los cuales servirían como base del relato.
Jones también afirma que algunas canciones del repertorio de Queen, como Bijou y Don’t Try So Hard, habrían estado inspiradas en la presunta hija del cantante, aunque este dato no ha sido confirmado de manera independiente.
Tras la difusión del libro, Mary Austin, exprometida y persona cercana a Freddie Mercury, expresó sorpresa ante la posibilidad de que el músico tuviera una hija, señalando que nunca tuvo conocimiento de diarios personales ni de un hecho similar durante los años que compartió con el artista.
Hasta el momento, ni los representantes oficiales del legado de Freddie Mercury ni los miembros sobrevivientes de Queen se han pronunciado públicamente sobre estas afirmaciones.