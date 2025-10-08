Las fotos de Yu Menglong que fans rescataron antes de que eliminaran su red social

La cuenta de Yu Menglong en Weibo (red social China) fue eliminada tras su reciente y misteriosa muerte en un edificio en Pekín. Sin embargo, sus fanáticos, que siguen exigiendo justicia en su caso, rescataron algunas de las fotografías del actor antes de que eliminaran su perfil.
Las fotografías del artista chino que fueron recuperadas por sus seguidores antes de la red social fuera retirada, muestran diversas etapas de su vida como su niñez, adolescencia y sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento.
El rescate de las imágenes ocurrió en medio de un debate por la presunta censura de la información en China, especialmente cuando hay rumores que involucran a figuras públicas.
El tema de la muerte de Yu Menglong ha causado conmoción, ya que en primera instancia, las autoridades policiales anunciaron que el actor murió "accidentalmente", tras caer de un edificio en Pekín.
Sin embargo, en redes sociales se ha filtrado información e imágenes que contradicen la hipótesis de las autoridades, ya que muestran a colegas de Yu Menglong maltratándolo previo a su muerte.
La información que se filtró sugiere que Menglong tenía información acerca de sus colegas. Datos que presuntamente los involucraba en lavado de activos.
A través de la red social X, se publicaron pequeños fragmentos de videos donde el famoso actor aparece siendo golpeado por un grupo de actores. Curiosamente, las publicaciones han ido desapareciendo de las redes, causando que los usuarios señalen al Estado de censurar la información.
También ha trascendido que algunas personas han sido detenidas por publicar información acerca del caso de Yu Menglong. Sin embargo, las autoridades no han confirmado estas versiones, de hecho, ni siquiera hay muchos registros de las causas del crimen del artista en los sitios informativos web de China.
De momento, los fanáticos del actor siguen pidiendo justicia y el esclarecimiento de su muerte, registrada el 11 de septiembre en el Distrito de Chaoyang, Pekín, China.
Yu Menglong nació en 1988 en Shanghái. Se convirtió en una estrella del entretenimiento gracias a su carrera de actuación. Figuró en reconocidos dramas como: Eternal Love y The Legend of White Snake, además de su carrera musical.
El actor no solo se consolidó como una figura importante en China, sino también a nivel internacional.
Fanáticos de distintas partes del mundo se han unido para exigir justicia en este caso, aprovechando que en América Latina y otros países la información circula sin ser censurada.
Hasta ahora, se maneja que la Corte de China estaría evaluando un video que muestra la crueldad con la que fue tratado el artista antes de su muerte.
De momento, los fans de Yu Menglong siguen a la expectativa de que las autoridades den a conocer avances en el caso de la muerte del actor, esperando que un día se haga justicia sin borrar su imagen de las redes sociales en China.