¡Las fotos lo confirman! Así es Role Model, el apasionado nuevo novio de Dakota Johnson

Las cámaras captaron este fin de semana a Dakota Johnson besándose y tomada de la mano con el cantante Role Model en Los Ángeles, confirmando lo que hasta ahora solo eran rumores.
El artista se ha convertido en el nuevo romance de la actriz tras su ruptura con Chris Martin. Y ya nadie puede dudarlo.
Las imágenes muestran a la pareja muy cercana, compartiendo abrazos, risas y gestos de afecto que dejan en evidencia la química entre ambos.
Los besos y caricias entre ambos captados en Los Ángeles marcan una transición en el vínculo entre Dakota y Role Model, que hasta ahora se había mantenido en gran medida en privado.
Pero, ¿quién es Role Model? Su nombre real es Tucker Harrington Pillsbury, tiene 28 años y es cantante y compositor estadounidense, conocido en la escena del indie pop y bedroom pop.
Se hizo popular gracias a sus álbumes Rx (2022) y Kansas Anymore (2024), donde mezcla letras íntimas con influencias de pop alternativo y R&B.
Antes de su relación con Johnson, Role Model mantuvo una relación pública con la influencer Emma Chamberlain, que terminó en 2023.
El romance con Dakota Johnson parece llevarse a cabo desde finales de 2025, y aunque hasta ahora habían mantenido un perfil discreto, las recientes fotografías muestran que su relación es más seria de lo que muchos imaginaban.
Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales, sus gestos públicos —besos, abrazos y manos entrelazadas— dejan poco lugar a dudas.
Con una diferencia de edad de ocho años —Dakota tiene 36 y Role Model 28—, el cantante ha logrado consolidarse como el nuevo galán de la actriz.
Su estilo fresco y musical contrasta con la fama consolidada de Johnson y ha captado la atención de fans y medios, que no han dejado de comentar sobre esta nueva etapa en la vida amorosa de la actriz.
Este romance promete ser uno de los más comentados del año, marcando el inicio de un capítulo completamente nuevo para Dakota Johnson y su vida sentimental.