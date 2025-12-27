  1. Inicio
Florinda Meza revela detalles del doloroso tratamiento rejuvenecedor al que se sometió

Florinda Meza reveló detalles de su más reciente procedimiento estético, el cual implicó la extracción de un “pedacito de piel de oreja” para poder realizarlo

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 11:47
1 de 12

Florinda Meza, reconocida por su papel en "El Chavo del 8", abordó de manera directa los tratamientos estéticos a los que se ha sometido y las implicaciones que estos han tenido en su cuerpo.

 Foto: Cortesía redes sociales
2 de 12

Durante su participación en el programa De primera mano, la actriz describió un método que implicó una intervención física significativa y un proceso prolongado de aplicación.

 Foto: Instagram | @florindamezach1
3 de 12

“Lo que más detesté es algo que me dicen que es super útil (...) Me cortaron un pedacito de piel de la oreja para las células madre, pero me han picado tanto toda la cara hasta el cuello y las manos que ya pasaron casi tres años y yo sentía que no había un pedazo de mi piel que no hubieran picado”, explicó Meza.

 Foto: Instagram | @florindamezach1
4 de 12

El procedimiento, según relató, consistió en la extracción de células madre de una zona específica de la oreja para su posterior infiltración en el rostro, el cuello y las manos, con el objetivo de mejorar la calidad de la piel.

 Foto: Instagram | @florindamezach1
5 de 12

Aunque reconoció cambios favorables en la textura cutánea, el dolor persistente y la incomodidad asociada al proceso han influido en su decisión de no repetir la experiencia en el corto plazo.

 Foto: Instagram | @florindamezach1
6 de 12

En paralelo, el nombre de Meza continúa presente en la conversación pública por la bioserie dedicada a Roberto Gómez Bolaños, titulada "Sin querer queriendo", producción de HBO que reavivó episodios personales del comediante.

 Foto: Archivo | Televisa
7 de 12

Ante ese escenario, la actriz ha confirmado que trabaja en un proyecto propio para exponer su versión de los hechos, mientras enfrenta reacciones encontradas en plataformas digitales.

 Foto: Instagram | @florindamezach1
8 de 12

El documental titulado "Atrévete a vivir Florinda Meza", según comentó en junio de 2025, se encuentra en fase final, por lo que se espera que estrene en este 2026.

 Foto: Instagram | @florindamezach1
9 de 12

La dirección creativa del documental recae en Javi Domz, quien reveló que el material sufrió una filtración el año pasado y que, tras ese incidente, se grabó una nueva versión con revelaciones aún más contundentes.

 Foto: Instagram | @florindamezach1
10 de 12

“Fíjate que sí, efectivamente hay dos versiones de 'Atrévete a vivir' porque la primera se nos filtró el material, no sabemos de dónde vino el golpe. No podemos asegurar que fue Max. Grabamos con información más fuerte que verán próximamente. Es la vida de Florinda desde su niñez”, explicó Domz en conversación con el periodista argentino Javier Ceriani.

 Foto: Instagram | @florindamezach1
11 de 12

“Hay fotos inéditas, es el primero en México y Latinoamérica hecho con inteligencia artificial, estamos haciendo una magia donde la veremos como nunca antes. Hay tantas cosas que hay detrás de su niñez donde fue violentada y humillada por su familia”, añadió Domz.

 Foto: Instagram | @florindamezach1
12 de 12

Destacando que "vienen tantas cosas tan fuertes que nunca ha sacado a la luz, además de su vida después de Roberto, cómo ha sido. Ella apoyó a mucha gente, habrá algunos invitados que hablarán de eso".

 Foto: Instagram | @florindamezach1
