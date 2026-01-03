Florinda Meza revela el doloroso tratamiento estético al que se sometió: "Me han picado toda la cara"

Florinda Meza ha hablado abiertamente sobre los procedimientos estéticos a los que ha recurrido a lo largo de los años.
Durante una entrevista con el programa "De primera mano", la actriz recordó la experiencia más dolorosa de su historial de tratamientos: la aplicación de células madre extraídas de su propia oreja.
"Para ponerme mis mentadas células madre me han picado tanto toda la cara, hasta el cuello, hasta las manos, que ya pasaron casi tres años", relató la intérprete de Doña Florinda.
El procedimiento, que consistió en extraerle una porción de tejido auricular para posteriormente inyectarle células madre en distintas zonas del rostro y las manos, dejó una huella profunda en su memoria.
Aunque los especialistas le recomendaron repetir el tratamiento anualmente, Meza confesó que la intensidad del proceso fue tal que sentía que no había quedado una sola parte de su piel sin pinchar. Pese a las molestias, la actriz reconoce que el resultado fue positivo: "Sí tuvo un efecto", admitió.
Además de este procedimiento facial, Meza mencionó que ha optado por otros tratamientos con células madre aplicadas de forma intravenosa y nasal, enfocados principalmente en su salud. En este caso, las células se obtienen de la grasa de su propio cuerpo, explicó la artista.
Recientemente se sometió a un nuevo tratamiento con vitaminas y colágeno para la piel, que describió como más tolerable.
"Ahorita me hicieron algo con vitaminas y colágeno para la piel, y eso lo aguanto muy bien porque eran piquetes suaves. Lo único que no me gustó es que me dejaron zonas rojas en la cara", comentó entre risas.