  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Fin de la historia de amor entre Supremo y Milagro Flores? "Me empiezo a enamorar y me abandonan"

Supremo anunció en redes que su acercamiento con Milagro Flores terminó tras meses de conocerse, enviándole sus mejores deseos a la presentadora para 2026

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 09:06
¿Fin de la historia de amor entre Supremo y Milagro Flores? Me empiezo a enamorar y me abandonan
1 de 14

El creador de contenido Lester Alberto Cardona Meza, sorprendió a sus seguidores al afirmar que todo llegó a su fin con la presentadora de entretenimiento, Milagro Flores, tras meses de estar "conociéndose".

Foto: Instagram Milagro Flores
¿Fin de la historia de amor entre Supremo y Milagro Flores? Me empiezo a enamorar y me abandonan
2 de 14

"El año lo cerré de una mala manera, me dejaron, ando con el corazón roto y espero que el 2026 sea un año exitoso, y le deseo lo mejor a Milagro", expresó Supremo durante una entrevista, cuyo fragmento ya circula en plataformas digitales como TikTok.

 Foto: Instagram Supremo
¿Fin de la historia de amor entre Supremo y Milagro Flores? Me empiezo a enamorar y me abandonan
3 de 14

El creador de contenido mencionó que, al revisar videos en TikTok, encontró indicios de que Milagro podría haber iniciado el año sola.

 Foto: Instagram Supremo
¿Fin de la historia de amor entre Supremo y Milagro Flores? Me empiezo a enamorar y me abandonan
4 de 14

“De repente encontré unos videos donde ella iba a comenzar el año soltera. Le envié un mensaje, me llamó, hablamos, y me dijo que solo se iba a alejar", detalló el tiktoker hondureño.

¿Fin de la historia de amor entre Supremo y Milagro Flores? Me empiezo a enamorar y me abandonan
5 de 14

"Pienso que quizás no soy el tipo de hombre que ella quiere en su vida, y ni modo, fue bonito mientras duró”, añadió.

Foto: Instagram Supremo
¿Fin de la historia de amor entre Supremo y Milagro Flores? Me empiezo a enamorar y me abandonan
6 de 14

Por su parte, Milagro Flores también apareció en redes sociales y sobre el tema, dejó entrever que su estado sentimental para el próximo año será de independencia.

 Foto: Instagram Milagro Flores
¿Fin de la historia de amor entre Supremo y Milagro Flores? Me empiezo a enamorar y me abandonan
7 de 14

“¡Agárrate 2026! Vengo soltera, sin ex y sin casi algo”: así tituló Milagro un video en el que aparece bailando al son del tema “La Villa”, de los cantantes Ryan Castro y Kapo.

Foto: Instagram Milagro Flores
¿Fin de la historia de amor entre Supremo y Milagro Flores? Me empiezo a enamorar y me abandonan
8 de 14

Luego, la presentadora compartió una publicación en Instagram en la que dejó entrever que no quería forzar nada, despertando más especulaciones sobre el tema.

 Foto: Instagram Milagro Flores
¿Fin de la historia de amor entre Supremo y Milagro Flores? Me empiezo a enamorar y me abandonan
9 de 14

"Una de las lecciones más importante que aprendí este año 2025 fue a no forzar nada, ninguna conversación, relaciones, amistades y proyectos, donde no te han invitado no vayas, si no te cuentan no preguntes si no te incluyen no te involucres, Si lo tienes que forzar no vale la pena lo que es para mí va llegar a mi vida", escribió Milagro Flores.

 Foto: Instagram Milagro Flores
¿Fin de la historia de amor entre Supremo y Milagro Flores? Me empiezo a enamorar y me abandonan
10 de 14

Consecuentemente, Supremo compartió nuevas publicaciones donde aseguró que cuando se enamoraba lo abandonaban. "Me empiezo a enamorar y me abandonan", escribió adjunto a varias fotografías.

Foto: Instagram Supremo
¿Fin de la historia de amor entre Supremo y Milagro Flores? Me empiezo a enamorar y me abandonan
11 de 14

También compartió una historia en la que escribió que estaba revisando su teléfono, dando a entender que esperaba un mensaje de la presentadora. "Viendo si me escribe".

Captura de pantalla
¿Fin de la historia de amor entre Supremo y Milagro Flores? Me empiezo a enamorar y me abandonan
12 de 14

Algunos usuarios de redes sociales no dudaron en dejar sus comentarios al respecto, refiriendo que ese vínculo era inexistente, argumentando que no era un acercamiento serio.

Foto: Instagram Milagro Flores
¿Fin de la historia de amor entre Supremo y Milagro Flores? Me empiezo a enamorar y me abandonan
13 de 14

Mientras tanto, otros internautas consideran que puede ser una "estrategia" para seguir levantando números, ya que ambas personalidades son populares en las plataformas sociales donde comparten su contenido.

Foto: Instagram Milagro Flores
¿Fin de la historia de amor entre Supremo y Milagro Flores? Me empiezo a enamorar y me abandonan
14 de 14

Milagro compartió una historia en la que agregó un corazón roto, causando confusión entre sus seguidores. ¿Realmente será el fin de Mili y Supremo? Los usuarios continúan a la expectativa.

Captura de pantalla
Cargar más fotos