¿Fin de la historia de amor entre Supremo y Milagro Flores? "Me empiezo a enamorar y me abandonan"

El creador de contenido Lester Alberto Cardona Meza, sorprendió a sus seguidores al afirmar que todo llegó a su fin con la presentadora de entretenimiento, Milagro Flores, tras meses de estar "conociéndose".
"El año lo cerré de una mala manera, me dejaron, ando con el corazón roto y espero que el 2026 sea un año exitoso, y le deseo lo mejor a Milagro", expresó Supremo durante una entrevista, cuyo fragmento ya circula en plataformas digitales como TikTok.
El creador de contenido mencionó que, al revisar videos en TikTok, encontró indicios de que Milagro podría haber iniciado el año sola.
“De repente encontré unos videos donde ella iba a comenzar el año soltera. Le envié un mensaje, me llamó, hablamos, y me dijo que solo se iba a alejar", detalló el tiktoker hondureño.
"Pienso que quizás no soy el tipo de hombre que ella quiere en su vida, y ni modo, fue bonito mientras duró”, añadió.
Por su parte, Milagro Flores también apareció en redes sociales y sobre el tema, dejó entrever que su estado sentimental para el próximo año será de independencia.
“¡Agárrate 2026! Vengo soltera, sin ex y sin casi algo”: así tituló Milagro un video en el que aparece bailando al son del tema “La Villa”, de los cantantes Ryan Castro y Kapo.
Luego, la presentadora compartió una publicación en Instagram en la que dejó entrever que no quería forzar nada, despertando más especulaciones sobre el tema.
"Una de las lecciones más importante que aprendí este año 2025 fue a no forzar nada, ninguna conversación, relaciones, amistades y proyectos, donde no te han invitado no vayas, si no te cuentan no preguntes si no te incluyen no te involucres, Si lo tienes que forzar no vale la pena lo que es para mí va llegar a mi vida", escribió Milagro Flores.
Consecuentemente, Supremo compartió nuevas publicaciones donde aseguró que cuando se enamoraba lo abandonaban. "Me empiezo a enamorar y me abandonan", escribió adjunto a varias fotografías.
También compartió una historia en la que escribió que estaba revisando su teléfono, dando a entender que esperaba un mensaje de la presentadora. "Viendo si me escribe".
Algunos usuarios de redes sociales no dudaron en dejar sus comentarios al respecto, refiriendo que ese vínculo era inexistente, argumentando que no era un acercamiento serio.
Mientras tanto, otros internautas consideran que puede ser una "estrategia" para seguir levantando números, ya que ambas personalidades son populares en las plataformas sociales donde comparten su contenido.
Milagro compartió una historia en la que agregó un corazón roto, causando confusión entre sus seguidores. ¿Realmente será el fin de Mili y Supremo? Los usuarios continúan a la expectativa.