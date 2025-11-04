¿Fin del amor? Tensión entre Milagro Flores y Supremo por lo que él hizo: "Es el show que le gusta"

¿Qué pasó? ¿Fin del amor? Polémica en redes sociales se ha generado por la tensión en la relación de Supremo con Milagros Flores. La presentadora hondureña ha dejado varios dardos hacia Supremo y esta es la decisión que él ha tomado.
La "relación" entre Supremo y Milagro Flores se encuentra entre polémica. Supremo está en El Salvador participando en "La Casa de Yeik 2" y eso ha generado problemas entre ambos.
A Milagro Flores no le gustó el "coqueteo" de Supremo con una chica, por lo que dejó unos mensajes en sus redes sociales.
Este coqueteo con una chica en "La Casa de Yeik 2" hizo que Milagro Flores escribiera en sus redes: "Les pido por favor que no me estén diciendo nada sobre este tema, ya vi los clips".
Agregó: "Déjenlo ser, ese es el show que a él le gusta y para su comunidad esto está bien", mensaje dejado en sus redes sociales.
Continuó diciendo: "Si tú no lo harías, no lo toleres. Amo mi paz y no quiero que nada me la robe, Dios me ayudará a encontrarla".
Supremo dejó en sus redes sociales y afirmó que dejará "La Casa de Yeik" y que ya lo habló con Milagro Flores.
Supremo compartió un mensaje en sus redes, que sería de Milagro Flores, donde le habría dicho que es extremadamente celosa.
Supremo adujo que su comportamiento en "La Casa de Yeik" es por show y porque estar en ese reality es lo que amerita, brindar un show y ganarse a la gente.
Lo sucedido ha generado comentarios sin seguirán "conociendose" o en qué términos se encuentran ambos.