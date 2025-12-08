  1. Inicio
Filtran video de Elsa Osegura y Davis Flow discutiendo: esto se sabe

El fin de semana se filtraron algunos videos que muestran una fuerte discusión entre Elsa Oseguera y Davis Flow en la cocina de su vivienda, generando una nueva ola de polémica. Aquí los detalles

El video filtrado en redes sociales que muestra al creador de contenido Davis Flow siendo bastante violento durante una discusión con la periodista y presentadora hondureña Elsa Oseguera ha generado mucha preocupación en redes.

 Fotos: Captura de video
En las imágenes, Davis aparece elevando la voz y gesticulando con enojo, mientras Elsa permanece en silencio, incómoda y sin responder.

 Foto: Captura de video
La procedencia de los videos aún es desconocida, pero su rápida difusión ha reavivado el debate sobre la tensa relación que ambos arrastran desde hace meses.

 Foto: Captura de video
La pareja, que alguna vez fue una de las más queridas en las redes hondureñas, ha protagonizado varios episodios públicos de conflicto y distanciamiento.

 Foto: Captura de video
A inicios de año, Elsa publicó mensajes interpretados como indirectas sobre falta de lealtad y cambios de conducta por parte de Davis, lo que encendió las primeras alarmas.

 Foto: Captura de video
Poco después, se filtraron fotos y un video donde Davis aparecía con otra joven en Roatán, desatando especulaciones de infidelidad y aumentando las tensiones.

 Foto: Cortesía redes sociales
En medio de estas controversias, Elsa confirmó que la relación había terminado y relató, entre lágrimas, que vivía una “pesadilla” y que había decidido irse por su bienestar emocional.

 Foto: Cortesía redes sociales
Además, denunció que Davis se negaba a firmar un documento que le permitiera viajar con su hija, lo que agravó la ruptura y limitó la comunicación entre ambos solo a temas de la menor.

 Foto: Cortesía redes sociales
Los nuevos videos filtrados llegan justo cuando crecían rumores de una posible reconciliación, impulsados por gestos públicos que Davis había mostrado en redes.

 Foto: Cortesía redes sociales
Sin embargo, esta reciente exposición de su vida privada parece cerrar aún más la posibilidad de un acercamiento y coloca nuevamente la relación en el centro de la controversia pública.

 Foto: Cortesía redes sociales
