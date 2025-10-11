¿Quién era Fede Dorcaz, el artista argentino asesinado en Ciudad de México?

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), “personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”.