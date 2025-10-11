¿Quién era Fede Dorcaz, el artista argentino asesinado en Ciudad de México?

El cantante y modelo argentino Fede Dorcaz perdió la vida el pasado 9 de octubre a los 29 años, tras ser atacado con un arma de fuego mientras conducía por calles de la Ciudad de México. Su deceso ocurrió apenas días antes de que fuera anunciado como parte del elenco de la séptima temporada de "Las estrellas bailan en Hoy", programa del matutino de Televisa.
De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), “personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”.
Federico Dorcazberro, nombre real del artista, nació en Mar del Plata, Argentina, en 1996.
En su página web relataba: “He venido a radicar en México y aquí he encontrado grandes oportunidades que me han permitido conocer a un público muy entregado. Soy feliz en esta etapa de mi vida porque he logrado muchos de mis sueños.”
Hijo único, se mudó con sus padres a Palma de Mallorca, España, cuando tenía 13 años.
Su pasión inicial fue el fútbol, aunque más tarde encontró en el modelaje y la música su verdadera vocación. A los 18 años firmó un contrato con una agencia en Barcelona, que lo llevó a trabajar en España, Italia y Estados Unidos.
Su incursión en la música comenzó casi por casualidad, al interpretar canciones para amigos y colegas.
Con el tiempo, su voz se convirtió en su carta de presentación, con temas como "A su medida", Loser, "Demasiado tarde" y "Volver a empezar".
Según revelaron los conductores del programa Hoy, Dorcaz se preparaba para debutar en el reality de Televisa junto a su pareja, la actriz Mariana Ávila.
Su repentina muerte truncó una carrera en ascenso y conmocionó a la comunidad artística que lo acogió desde su llegada a México.