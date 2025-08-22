Famosos que han estado envueltos en polémicas este año

Este 2025 varias celebridades han generado controversia en redes sociales y medios de comunicación por sus disputas familiares, infidelidades y matrimonios apresurados.
La pareja que desde su matrimonio no ha dejado de adueñarse de la polémica son los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar. Su relación ha sido tan mediática por casarse en el mismo mes que Nodal se separó de Cazzu.
La familia Beckham también se ha mantenido en controversia por su supuesto distanciamiento que habría comenzado cuando Brooklyn Beckham y la actriz Nicola Peltz se comprometieran en 2020, su suegra se ofreció a confeccionarle el vestido, sin embargo, para la unión Peltz utilizó uno de la firma Valentino. Según se ha dado a conocer en medios internacionales, la familia no ha logrado arreglar sus diferencias.
La disputa del reguetonero Daddy Yankee y Mireddys González luego de su separación escaló a los tribunales de Puerto Rico. La pareja se encuentra en un conflicto legal por denuncia presentada por el cantante contra Mireddys y su hermana por supuestas irregularidades en las empresas El Cartel Records y Los Cangris, Inc.
La actriz Florinda Meza no se ha escapado de la polémica y las críticas que se generaron en redes sociales tras darse a conocer su relación con Roberto Gómez Bolaños, cuando el intérprete y productor aún estaba casado con Graciela Fernández.
Otro evento que no tardó en generar controversia fue cuando Andy Byron, CEO de la empresa Astronomer, y la directora de Recursos Humanos de su empresa, Kristin Cabot, fueron captados disfrutando del concierto del grupo Coldplay, siendo que ambos se encontraban casados.
El rapero estadounidense Sean "Diddy" Combs se ha mantenido en diversos titulares de medios de comunicación desde el inicio de acusaciones en su contra, por delitos de operación de trafico sexual, hasta su culpabilidad.
La barranquillera Shakira generó debate en febrero de este año por no aceptar que el futbolista Piqué cuidara a sus hijos mientras ella cumplía con los compromisos de su trabajo.
Justin y Hailey Bieber se han mantenido en el ojo público por supuestas señales que alimentaban los rumores de una posible separación.
El creador de contenido Farid Dieck y su novia Jessica Fernández generaron polémica en redes sociales, tras un pódcast donde la pareja comentó cómo mantenían su relación pese a las diferencias del pasado.