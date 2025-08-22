Famosos que han estado envueltos en polémicas este año

La familia Beckham también se ha mantenido en controversia por su supuesto distanciamiento que habría comenzado cuando Brooklyn Beckham y la actriz Nicola Peltz se comprometieran en 2020, su suegra se ofreció a confeccionarle el vestido, sin embargo, para la unión Peltz utilizó uno de la firma Valentino. Según se ha dado a conocer en medios internacionales, la familia no ha logrado arreglar sus diferencias.