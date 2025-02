De celebridad a meme: famosos que se volvieron íconos divertidos en internet

Leonardo DiCaprio ha regalado múltiples memes gracias a sus películas. En Django Unchained (2012), su risa burlona con una copa de vino en mano se convirtió en el epítome del sarcasmo. En The Great Gatsby (2013), su brindis con champán es usado para celebrar con ironía, mientras que en The Wolf of Wall Street (2013), su gesto lanzando billetes simboliza el despilfarro sin remordimientos.