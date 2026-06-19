Familia de la chef Sandra rompe el silencio: pide respeto y el cese de rumores sobre su muerte

La familia de la querida chef y presentadora Sandra Díaz del Valle, quien falleció el pasado 10 de junio, emitió un comunicado dirigido hacia medios de comunicación, opinión pública y redes sociales, con la finalidad de solicitar respeto a su memoria y al dolor que atraviesan sus seres queridos.
En su pronunciamiento, la familia detalló cronológicamente lo que ocurrió el día de su muerte para frenar especulaciones sobre el sensible tema. Según detalla el documento, el pasado miércoles 10 de junio, Sandra despertó por la mañana con un fuerte dolor en el cuello.
Por consiguiente, la chef acudió a una consulta médica con el fin de calmar su malestar. "Lamentablemente, después de ese momento ya no despertó", expresaron en el texto.
Ante las múltiples versiones y rumores que han trascendido en las diversas plataformas digitales, los familiares lamentaron su profundo pesar. "Nos duele profundamente que personas que desconocen los hechos emitan juicios, señalamientos o expresiones que afectan la dignidad de Sandra y causan un sufrimiento adicional a nuestra familia".
En el comunicado describieron a Sandra como una mujer sumamente trabajadora, llena de sueños y muy querida por todo su entorno.
Por ello realizaron un llamado urgente a la sensibilidad colectiva para evitar la difusión de desinformación, que aseguran, solo incrementa su dolor.
En el comunicado también aprovecharon el espacio para agradecer a todas las muestras de cariño, solidaridad, y acompañamiento que han recibido por parte de amistades y seguidores.
"Les pedimos que nos permitan vivir este duelo en paz y que recuerden a Sandra por la persona extraordinaria que fue. Respetuosamente, familiares de la chef Sandra", concluye el comunicado.
De acuerdo con el reporte médico de la chef que trascendió en las últimas horas, no padecía de antecedentes patológicos previos, aunque sí antecedentes de cirugía estética realizada meses atrás en otro centro hospitalario.
El registro coincide con los señalado por la familia de Sandra: la chef acudió a consulta por un fuerte dolor en el cuello, presentando rigidez y dolor en la parte alta de la espalda, por lo que le suministraron medicamentos por vía intravenosa. Como parte del tratamiento le realizaron una infiltración en la parte posterior del cuello.
Fue después del tratamiento mencionado que la chef sufrió desmayo y dificultad para respirar, junto con signos de baja presión arterial y pulso débil, por lo que el personal inició maniobras mientras se solicitaba traslado al Hospital Escuela.
El documento refiere que ante los síntomas, sospecharon de una reacción alérgica severa y se le administraron medicamentos adicionales.
De acuerdo con la nota médica, la premura del traslado no permitió completar la administración de todo el tratamiento que se le había indicado.
El documento fechado con fecha 10 de junio, coincide en tiempo con lo expresado por la familia en el comunicado sobre el inicio del malestar, en el que remarcaron su solicitud de evitar especulaciones sobre el caso que continúa sobre la lupa de las autoridades.