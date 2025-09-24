  1. Inicio
Fallece Claudia Cardinale a los 87 años, leyenda del cine italiano

La actriz Claudia Cardinale, considerada una de las grandes leyendas del cine italiano, falleció este martes a los 87 años en Nemours, Francia

  • 24 de septiembre de 2025 a las 17:22
1 de 10

La muerte de la actriz Claudia Cardinale este martes a los 87 años deja al cine sin "una de las más grandes actrices italianas de todos los tiempos", en palabras del ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, quien la recordó como "la personificación de una gracia completamente italiana"

 Foto: EFE
2 de 10

"Con la muerte de Claudia Cardinale, desaparece una de las más grandes actrices italianas de todos los tiempos", dijo.

 Foto: EFE
3 de 10

"La personificación de una gracia completamente italiana y de una belleza especial que, a lo largo de su larga carrera, participó en más de 150 películas, algunas de las cuales son consideradas hitos del cine de autor", escribió Giuli en su cuenta de X.

 Foto: EFE
4 de 10

El ministro lamentó la muerte de la actriz, que fue "conocida en todo el mundo" y "supo inspirar con su extraordinario talento a los principales directores del siglo XX".

 Foto: EFE
5 de 10

Claudia Cardinale fue musa de directores como Luchino Visconti o Federico Fellini.

 Foto: EFE
6 de 10

Apareció en títulos emblemáticos como '8½' ('Fellini, ocho y medio'), 'Il Gattopardo' ('El gatopardo'), 'Rocco e i suoi fratelli' ('Rocco y sus hermanos') o 'C'era una volta il West' ('Hasta que llegó su hora' en España y 'Érase una vez en el Oeste' en Latinoamérica).

 Foto: EFE
7 de 10

También participó en producciones de Hollywood como 'The Pink Panther' ('La pantera rosa'), de 1963.

 Foto: EFE
8 de 10

Cardinale, que nació en el territorio del actual Túnez en 1938 en el seno de una familia siciliana y tenía, además de la italiana, la nacionalidad francesa, murió en la localidad de Nemours, perteneciente al departamento de Sena y Marne, en el distrito de Fontainebleau.

 Foto: EFE
9 de 10

En esa localidad al sur de París residía y su deceso fue confirmado por su agente, Laurent Savry, a la agencia AFP, según citaron medios como el diario Le Monde o la cadena pública Franceinfo.

 Foto: EFE
10 de 10

Su carrera brilló durante las décadas de 1960 y 1970, convirtiéndose en musa de directores como Luchino Visconti y Federico Fellini.

 Foto: EFE
