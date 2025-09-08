  1. Inicio
Facundo, el sexto eliminado de La Casa de los Famosos: "Fui lacra y generé malas vibras"

Después de 43 días encerrado, Facundo agradeció haber despertado del "sueño", al mismo tiempo que reconoció que la competencia fue dura y no se portó bien

  • 08 de septiembre de 2025 a las 09:16
1 de 12

Facundo se convirtió, el pasado 7 de septiembre, en el sexto eliminado de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. El también actor aseguró estar despertando de lo que parecía un sueño.

Foto: Facebook
2 de 12

El comediante mexicano al salir del reality confesó que su estancia le dejó muchos aprendizajes, pero también se enfrentó con sus propios límites.

Foto: Facebook
3 de 12

"Es una locura despertar de este sueño que estábamos allá adentro, los voy a extrañar, echen desmadre y que sean felices”, dijo tras ser eliminado del reality.

Foto: Facebook
4 de 12

"Creo que ya no tenía mucho más que dar, sentía que se me acababa la energía y ya no me aguantaba ni a mí mismo, obviamente tenía ganas de estar ahí, sería muy perdedor quererme salir", expresó Facundo al salir del show.

Foto: Facebook
5 de 12

Facundo reconoció que hubo momentos de tensión que lo llevaron a tener actitudes que él mismo cuestionó: "Fui lacra con otros y generé malas vibras, porque de repente tú estás platicando a la cámara sin nadie a tu alrededor y lo que hablas luego lo ponen en el cine, entonces siempre crecen las malas vibras".

 Foto: Facebook
6 de 12

Afirmó que durante las semanas que vivió en la casa vivió momentos de tensión. "En este reality no eres dueño de tu tiempo en ningún momento. Todo el tiempo estás en tensión. Todo el tiempo estás tenso por las pruebas, por el presupuesto, la prueba del líder, todo el tiempo la casa juega a que estés en máxima alerta y eso es complicado de vivir".

 Foto: Facebook
7 de 12

Durante el paso de Facundo por el reality, el comediante generó simpatías en algunos, pero duras críticas con otros que provocaron polémica.

Foto: Facebook
8 de 12

Tras la eliminación de La Casa de los Famosos, Facundo corrió a abrazar a su prometida, y casi entre lágrimas, protagonizó un romántico beso.

Foto: Facebook
9 de 12

Facundo criticó los “posicionamientos” semanales y los calificó de "horribles". Además, señaló, "oyes lo que le dicen a los demás. Esos momentos son pesadilla”.

 Foto: Facebook
10 de 12

Sobre el ambiente en la casa, mencionó: “Todo el tiempo la casa te está jugando a aventarte gasolina y chispas. Siempre hay gasolina y de repente unas chispas ahí. Todo el tiempo se están conectando las malas vibras, muchas energías”.

 Foto: Facebook
11 de 12

Sobre quién ganará la competencia, Facundo reveló que “Abelito apagará las luces de esa casa. Creo que va a ganar él, porque él alburea, y todo mundo dice ‘a qué tierno’. Entonces siento que a Abelito se le perdona todo.

Foto: Facebook
12 de 12

Facundo demostró estar aliviado después de 43 días dentro de la competencia.

Foto: Facebook
