Facelift de 100,000 dólares: así luce Kris Jenner tras su cirugía estética

Kris Jenner, de 69 años, compartió en Instagram imágenes donde protagoniza la portada de Vogue Arabia, mostrando los resultados de su reciente facelift, valorado en 100,000 dólares (unos 2,550,000 lempiras).
La empresaria y figura televisiva posó con un vestido mini en blanco y negro, tacones de plataforma y accesorios discretos, destacando su cambio estético ante sus seguidores y medios internacionales.
El procedimiento fue realizado por el cirujano Steven M. Levine, reconocido por su trabajo con celebridades.
Jenner explicó a Vogue que para ella este tipo de intervenciones representan su versión de envejecer con elegancia: “Decidí hacer este facelift porque quiero ser la mejor versión de mí misma, y eso me hace feliz”, afirmó.
La madre de seis hijos indicó que su hija menor, Kylie Jenner, la acompañó durante la cirugía, mientras que Kim Kardashian estuvo presente mediante videollamada.
Además, justificó su transparencia sobre el procedimiento como un ejemplo que puede resultar inspirador para quienes desean cuidar su imagen y autoestima.
Según fuentes cercanas, Kris Jenner también ha actualizado su guardarropa para adaptarlo a su nueva figura. Actualmente viste talla seis, recuperando proporciones similares a las que tenía en los años 80.
La empresaria no ha detallado si la pérdida de peso está vinculada a tratamientos médicos o cambios en su alimentación, aunque tradicionalmente ha atribuido su figura a hábitos de vida saludable y ejercicio.
Kris Jenner continúa activa en su carrera televisiva y empresarial. Asegura que planea seguir trabajando más allá de los 80 años, siguiendo el ejemplo de su madre
La intervención estética y su renovación de estilo forman parte de un enfoque más amplio sobre bienestar personal y profesional, manteniendo su presencia mediática y control sobre la imagen pública de su familia.