  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Facelift de 100,000 dólares: así luce Kris Jenner tras su cirugía estética

La empresaria explicó que esta intervención forma parte de su filosofía de envejecer con estilo, compartiendo la experiencia con sus hijas y renovando también su guardarropa

  • 29 de agosto de 2025 a las 08:53
Facelift de 100,000 dólares: así luce Kris Jenner tras su cirugía estética
1 de 11

Kris Jenner, de 69 años, compartió en Instagram imágenes donde protagoniza la portada de Vogue Arabia, mostrando los resultados de su reciente facelift, valorado en 100,000 dólares (unos 2,550,000 lempiras).

Foto: Instagram
Facelift de 100,000 dólares: así luce Kris Jenner tras su cirugía estética
2 de 11

La empresaria y figura televisiva posó con un vestido mini en blanco y negro, tacones de plataforma y accesorios discretos, destacando su cambio estético ante sus seguidores y medios internacionales.

 Foto: Instagram
Facelift de 100,000 dólares: así luce Kris Jenner tras su cirugía estética
3 de 11

El procedimiento fue realizado por el cirujano Steven M. Levine, reconocido por su trabajo con celebridades.

 Foto: Instagram
Facelift de 100,000 dólares: así luce Kris Jenner tras su cirugía estética
4 de 11

Jenner explicó a Vogue que para ella este tipo de intervenciones representan su versión de envejecer con elegancia: “Decidí hacer este facelift porque quiero ser la mejor versión de mí misma, y eso me hace feliz”, afirmó.

 Foto: Instagram
Facelift de 100,000 dólares: así luce Kris Jenner tras su cirugía estética
5 de 11

La madre de seis hijos indicó que su hija menor, Kylie Jenner, la acompañó durante la cirugía, mientras que Kim Kardashian estuvo presente mediante videollamada.

 Foto: Instagram
Facelift de 100,000 dólares: así luce Kris Jenner tras su cirugía estética
6 de 11

Además, justificó su transparencia sobre el procedimiento como un ejemplo que puede resultar inspirador para quienes desean cuidar su imagen y autoestima.

 Foto: Instagram
Facelift de 100,000 dólares: así luce Kris Jenner tras su cirugía estética
7 de 11

Según fuentes cercanas, Kris Jenner también ha actualizado su guardarropa para adaptarlo a su nueva figura. Actualmente viste talla seis, recuperando proporciones similares a las que tenía en los años 80.

 Foto: Instagram
Facelift de 100,000 dólares: así luce Kris Jenner tras su cirugía estética
8 de 11

La empresaria no ha detallado si la pérdida de peso está vinculada a tratamientos médicos o cambios en su alimentación, aunque tradicionalmente ha atribuido su figura a hábitos de vida saludable y ejercicio.

 Foto: Instagram
Facelift de 100,000 dólares: así luce Kris Jenner tras su cirugía estética
9 de 11

Kris Jenner continúa activa en su carrera televisiva y empresarial. Asegura que planea seguir trabajando más allá de los 80 años, siguiendo el ejemplo de su madre

 Foto: Instagram
Facelift de 100,000 dólares: así luce Kris Jenner tras su cirugía estética
10 de 11

La intervención estética y su renovación de estilo forman parte de un enfoque más amplio sobre bienestar personal y profesional, manteniendo su presencia mediática y control sobre la imagen pública de su familia.

 Foto: Instagram
Facelift de 100,000 dólares: así luce Kris Jenner tras su cirugía estética
11 de 11
Cargar más fotos