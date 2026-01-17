Expareja de Julio Iglesias se sincera tras acusaciones: “Le gustaba que yo me pusiera celosa”

Julio Iglesias y Vaitiare Bandera vuelven a aparecer vinculados en la información pública luego de que la exmodelo ofreciera declaraciones en el contexto de los señalamientos por agresión sexual y acoso formulados contra el cantante por dos antiguas exempleadas.
Las palabras de la expareja del intérprete surgen mientras el caso genera atención internacional tras las publicaciones de eldiario.es y Univision, que dieron a conocer los testimonios de las denunciantes.
Bandera decidió ofrecer declaraciones en el programa ¡De Viernes!, transmitido por Telecinco, con el objetivo de referirse a su historia personal y a los contenidos atribuidos durante años a su libro autobiográfico "Muñeca de trapo: Mi vida con Julio Iglesias", publicado en 2010.
Durante la entrevista, la exmodelo manifestó encontrarse "en shock" ante las informaciones recientes y ante el modo en que su nombre volvió a relacionarse con pasajes controvertidos de su pasado junto al intérprete.
Bandera sostuvo que el libro no reflejó con fidelidad su experiencia real. Explicó que recurrió a un escritor para su elaboración y que, debido a su limitado dominio del español en aquel momento, no pudo controlar completamente el contenido final. Según relató, el texto terminó presentándola como una víctima, una imagen que aseguró no corresponder con su vivencia.
Entre los puntos que buscó aclarar, negó que las escenas vinculadas al consumo de drogas y a la presencia constante de otras mujeres respondieran a la realidad. Reconoció que durante los años ochenta ambos probaron estupefacientes, pero remarcó que se trató de una "decisión mutua y ocasional".
También matizó los relatos sobre tríos sexuales. Señaló que no se trataba de una práctica habitual ni impuesta por el intérprete y que ocurrió en contadas ocasiones por decisión compartida. "Alguna vez sí que lo hemos hecho porque queríamos explorar, pero no era cada noche, como salía en el libro", expresó.
Asimismo, rechazó que existieran pagos, presiones o acuerdos de silencio relacionados con su relación o con los episodios descritos en la publicación.
La relación entre Bandera e Iglesias comenzó cuando ella tenía 18 años, poco después de la separación del cantante de Isabel Preysler. Según su testimonio, la convivencia estuvo marcada por los celos, los cuales describió como mutuos. “Le gustaba que yo me pusiera celosa”, dijo.
Indicó además que al artista no le agradaba que ella continuara con su carrera profesional ni la cercanía de otras personas hacia ella.
En referencia directa a las denuncias recientes, Bandera señaló que al conocer la noticia pensó que no era verdad, argumentando que "muchas mujeres se aprovechan de muchas cosas así". Añadió que durante su relación nunca observó la presencia de jóvenes trabajando en el entorno del cantante.
Sobre el vínculo actual, recordó que el último encuentro con Iglesias ocurrió hace aproximadamente una década, cuando coincidieron durante el rodaje de una película en la que participaba su hija. Indicó que compartieron una cena junto a Miranda Rijnsburger y los hijos del artista, y que desde entonces mantienen contacto ocasional.