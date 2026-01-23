  1. Inicio
Así reaccionaron las exnovias de Peso Pluma tras confesiones de Kenia Os sobre su relación

Las palabras de Kenia Os sobre su relación con Peso Pluma generaron respuestas públicas de las exparejas del cantante, con mensajes que se viralizaron inmediatamente

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 13:01
Luego de la emisión de la entrevista a Kenia Os, en la que habló sobre su vínculo con Peso Pluma, surgieron diversas publicaciones desde cuentas vinculadas a exparejas del cantante de corridos tumbados.

 Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @pesopluma
Las imágenes y textos compartidos fueron interpretados por usuarios como alusiones a lo narrado por la cantante, lo que activó un intenso intercambio de comentarios en redes sociales.

 Foto: Instagram | @pesopluma
La primera en expresarse fue Hannah Howell, quien sostuvo una relación sentimental con el cantante durante la grabación del video musical Tommy y Pamela, proyecto que Os mencionó como el inicio de su acercamiento con Peso Pluma. Howell afirmó haber estado presente durante el rodaje y aseguró que, en ese momento, su vínculo con el artista seguía vigente.

 Foto: Cortesía redes sociales
En uno de sus mensajes, Howell cuestionó la versión expuesta en la entrevista y señaló que conserva mensajes de Peso Pluma con comentarios ofensivos relacionados con la apariencia física de la cantante y expresó que no los hará públicos.

 Foto: Instagram | @pesopluma
La modelo también respondió a usuarios que pusieron en duda la formalidad de su relación.

 Foto: Cortesía redes sociales
Para respaldar su versión, compartió una imagen en la que el cantante le pedía iniciar un noviazgo.

 Foto: Captura de pantalla
En otra publicación, Howell afirmó que el cantante solía repetir las mismas expresiones de conquista con distintas personas, en alusión al relato de Os, quien señaló que Peso Pluma le dijo que era la primera mujer que lograba ponerlo nervioso.

 Foto: Instagram | @pesopluma
A estas reacciones se sumó Diana Esparragoza, quien también fue relacionada sentimentalmente con el cantante.

 Foto: Instagram | @dianitaespq
Tras la entrevista, compartió historias en su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizaron por la coincidencia temática con lo narrado por Kenia Os.

 Foto: Cortesía redes sociales
En una de las imágenes, Esparragoza aparece cocinando en un hotel de lujo en Los Cabos, con fecha visible del 23 de octubre de 2024, acompañada de un mensaje alusivo a la preparación de machaca sinaloense.

 Foto: Captura de pantalla
La publicación fue leída por usuarios como una alusión directa al relato sobre los primeros intercambios entre ambos. Os contó que Peso Pluma le respondió una historia de Instagram en la que aparecía preparando un asado sinaloense.

 Foto: Instagram | @pesopluma
Las reacciones del público no se hicieron esperar. En los comentarios, numerosos internautas expresaron su respaldo a Kenia Os y calificaron las publicaciones de las exparejas como intentos de llamar la atención, mientras otros defendieron el derecho de ambas a expresar su versión.

 Foto: Instagram | @pesopluma
