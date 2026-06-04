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Euphoria se despide con cifras históricas y un final que divide opiniones

La tercera y última temporada de Euphoria cerró con cifras sin precedentes en la historia de la serie y un desenlace que no dejó a nadie indiferente

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 15:13
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Siete años bastaron para que Euphoria escribiera uno de los capítulos más singulares de la televisión contemporánea. Después de siete años, tres temporadas y una generación de espectadores marcada por sus excesos, la serie llegó oficialmente a su final el domingo 31 de mayo, horas después de la emisión del octavo y último episodio de la tercera temporada.

 Foto: Cortesía | HBO
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Lo que comenzó en 2019 como una propuesta arriesgada sobre la adolescencia, la adicción y el dolor terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural que trascendió la pantalla.

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Los episodios de la tercera temporada promediaron 25 millones de espectadores a nivel mundial —un incremento del 17% sobre el promedio que alcanzó la segunda entrega en el mismo período de tiempo—, según cifras de Warner Bros. Discovery.

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El episodio final registró 8,7 millones de espectadores en tres días a través de HBO y HBO Max.

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El regreso de la producción, luego de cuatro años de silencio forzado por huelgas sindicales, retrasos y pérdidas dolorosas dentro del propio equipo, fue recibido con una respuesta masiva.

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El estreno de la tercera temporada convocó a 8.5 millones de espectadores estadounidenses en sus primeros tres días, de acuerdo con datos de Nielsen y Warner Bros. Discovery.

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Esa cifra representó un 44% más que el debut de la segunda temporada y estableció un nuevo récord como el mejor arranque de temporada en toda la historia de la serie.

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La despedida no llegó sola. La temporada estuvo marcada por la muerte de dos actores estrechamente ligados a la producción. Angus Cloud, quien interpretó al querido personaje Fez, murió en julio de 2023 a los 25 años por una sobredosis accidental.

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Eric Dane, que dio vida a Cal Jacobs, falleció a principios de 2026 tras una batalla contra la ELA. Dane apareció de forma póstuma en dos episodios de la tercera temporada, mientras que Cloud regresó en el episodio final a través de una secuencia en retrospectiva.

Foto: Shutterstock
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El creador de la serie, Sam Levinson, confirmó el cierre en una entrevista para el podcast Popcast de The New York Times, donde aseguró que el desenlace representa el cierre natural de la narrativa que impulsó la serie desde su inicio.

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"En cuanto a la historia que nos propusimos contar, que es una historia sobre la adicción y sus consecuencias. Y siento que este es el final", afirmó Levinson. HBO respaldó la declaración en cuestión de horas.

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La serie, que acumula un total de 26 episodios a lo largo de sus tres temporadas, cierra así un ciclo que, según sus propios creadores, llegó hasta donde tenía que llegar. Con el final de Euphoria, HBO cierra un capítulo que tardará tiempo en repetirse, no por su formato ni por su estética, sino por la manera en que logró hacer de la incomodidad un lenguaje propio.

 Foto: Cortesía | HBO
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