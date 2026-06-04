Euphoria se despide con cifras históricas y un final que divide opiniones

La serie, que acumula un total de 26 episodios a lo largo de sus tres temporadas, cierra así un ciclo que, según sus propios creadores, llegó hasta donde tenía que llegar. Con el final de Euphoria, HBO cierra un capítulo que tardará tiempo en repetirse, no por su formato ni por su estética, sino por la manera en que logró hacer de la incomodidad un lenguaje propio.