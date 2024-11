Ester Expósito desafía tabúes en su nueva película, “El talento”

En este rotundo discurso, confesó que estaba “cansada y cabreada” de leer diariamente comentarios sobre su aspecto y sus supuestas operaciones estéticas, ante lo que argumentó: “Si así fuera, estaría en todo mi derecho, y ningún desconocido tiene que venir a pedirme nada, porque no le he preguntado, y porque es mi cara, y para eso hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso, y ya está”.