Esposo de Carolina Sandoval la expone: “Ella quería mostrar que era millonaria”

“Yo la amo y la quiero mucho, pero las finanzas ahogan esta relación. No puedes demostrar cosas que no eres. Ella quería mostrar que era millonaria. Cuando le decía que debíamos corregir ciertas cosas, me llamaba ‘bate quebrado’ y me decía que con mi mentalidad paupérrima no lograría nada”, dijo.