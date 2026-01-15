Julio Iglesias: Estos son los famosos que lo defienden tras acusaciones

El cantante español Julio Iglesias dijo que está preparando su defensa legal ante las denuncias presentadas por dos exempleadas que trabajaron para él en República Dominicana y Bahamas durante 2021.
María Fernanda y Mayté Lascurain del trío Pandorn al cantante: "No sabíamos de Julio Iglesias pero, nosotras, estuvimos con él dos o tres veces y un señorón, muy divertido, por cierto".
El emblemático grupo mexicano Pandora, conformado por Isabel y Mayte Lascurain, junto a Fernanda Meade, celebró en 2025 cuatro décadas de trayectoria musical. Siempre alejadas de los escándalos.
La actriz española Ana Obregón, defiende a Julio Iglesias: "Nadie va a poner en duda la profesionalidad de Julio Iglesias como cantante, leyenda viva. Tengo la suerte de poder hablar porque he convivido con él", dijo
"Ese Julio que retratan no es Julio. Para Julio han trabajado millones de personas de todo el mundo y en 70 años de carrera nadie ha dicho nada", dijo Ana Obregón.
La presentadora argentina Susana Giménez señaló que el cantante español Julio Iglesias es "un señor" y "un caballero", a pesar que hace 20 años tuvo un episodio con el en el que la besó en televisión.
"Siempre me daba besos porque somos amigos hace 50 años. Jamás hablaré mal de Julio Iglesias, es mi amigo, lo amo, lo admiro, es un caballero", dijo Susana Giménez al canal América TV.
Gloria y Emilio Estefan, que conforman una de las parejas más célebres del ámbito musical, mantienen una relación cercana y de admiración con Julio Iglesias. Aunque no se han referido al caso.
Gloria Estefan ha expresado su profundo agradecimiento hacia Julio Iglesias, recordando cómo él le envió su avión para llevarla a Miami tras el grave accidente que sufrió en marzo de 1990.
“Es la hipocresía de la izquierda. Yo no tengo ninguna intención en estos momentos de retirarle la medalla a Julio Iglesias", dijo el alcalde de Madrid José Luis Almeida.
“Hay un daño gigantesco reputacional ya hecho”, dijo Tamara Falcó, marquesa de Griñón, sobre Julio Iglesias. El cantante es el padre de sus hermanos Julio José, Enrique y Chábeli.
Tamara Falcó junto a parte de sus hermanos y su madre Isabel Presley, que estuvo casada con el cantante Julio Iglesias. Tamara lo llama tío Julio y salió en su defensa.