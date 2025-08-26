¿Es Beyoncé un genio artístico o una máquina de marketing?

Su historia es la de una niña con voz prodigiosa que, con disciplina férrea y magnetismo escénico, se transformó en la “Queen B” que hoy inspira a millones convertida en una de las figuras más influyentes de la cultura contemporánea. Beyoncé Giselle Knowles, (Houston, Texas,1981) mostró su talento desde niña. Criada en una familia trabajadora, su madre, Tina Knowles, era diseñadora de moda y su padre, Mathew, se convertiría en su mánager. Ambos confiaron en la precoz habilidad vocal de su hija, que con siete años sorprendía a los jurados de concursos de canto por su fuerza.