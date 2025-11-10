Entre la equitación y los números: Conozca a Stephany Abasali, Miss Venezuela

Stephany Abasali, Miss Venezuela, se perfila como una de las grandes favoritas de Miss Universo 2025, donde representa a su país y a la comunidad latina con orgullo y elegancia. ¿Qué se sabe sobre ella?
Nacida en Puerto Ordaz, estado Bolívar, Stephany combina raíces venezolanas, sirias y libanesas que enriquecen su historia y su belleza multicultural.
A sus 25 años, la reina de belleza estudia Economía en la Florida International University, demostrando que la inteligencia y la preparación también son parte del reinado.
Su paso por el Miss Turismo Mundo 2023 marcó el inicio de una carrera ascendente en los certámenes internacionales, donde destacó por su porte y seguridad escénica.
Ha llevado su elegancia a pasarelas internacionales, brillando en eventos como la New York Fashion Week junto a la diseñadora Giannina Azar.
Su impecable pasarela, su dominio del idioma inglés y su conexión con el público la han convertido en una de las concursantes latinas más completas de esta edición de Miss Universo.
Con una mezcla de dulzura y determinación, la venezolana ha sabido usar las redes sociales como aliadas, proyectando cercanía, elegancia y propósito. Solo en Instagram está por alcanzar el medio millón de seguidores.
La práctica de equitación le permite conjugar dos de sus pasiones: el deporte y los caballos. En sus tiempos libres disfruta de montar a estos imponentes y nobles animales.
En sus fotografías en redes se le puede ver muy afectuosa perritos y gatitos, reflejando dulzura y cercanía con los que no tienen voz.
También disfruta del maquillaje y caracterización estilo fantasía. En sesiones profesionales de fotos ha posado como hada, sirena y reina del bosque, entre otras figuras.
Venezuela es históricamente una de las potencias en Miss Universe (y certámenes de belleza en general) y Stephany llega con ese legado y expectativas altas.
En cuanto a su presencia como favorita, comentó que siente presión, pero la orienta como motivación: “Voy con todo el amor del mundo a seguir preparándome”, expresó.