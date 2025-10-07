Elsa Oseguera hace fuerte revelación y pide a padres cuidar a sus niños de familiares y extraños

La presentadora mencionó que no tenía dudas de que había abusado no solo de ella, sino también de su hermana y de otras primas. “No tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de lo que hizo. Yo no tengo dudas, de lo que me hizo a mí me acuerdo, de lo que le hizo a mi hermana y también de lo que le hizo a otras primas”, sostuvo.