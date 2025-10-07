Elsa Oseguera hace fuerte revelación y pide a padres cuidar a sus niños de familiares y extraños

Recientemente, la periodista hondureña, Elsa Oseguera, participó en un pódcast, donde realizó declaraciones estremecedoras de su niñez, con la finalidad de instar a los padres a cuidar a sus niños de familiares y de extraños, causando revuelo en redes sociales. ¿Qué reveló? A continuación los detalles.
"Ahora que ya estoy grande y que soy madre digo: qué irresponsable fue mi papi, qué irresponsable fue mi mami, no me importa que se enojen conmigo, yo ya tengo 32 años y voy a hablar lo que tengo que hablar", comenzó diciendo.
“Fueron irresponsables al meter a mi tío, fueron irresponsables al meter a más gente, pero a esa persona (tío) que todos decía que era un 'santo', que era de la iglesia, era un depredador que no solo a mí me hizo daño”, añadió Elsa, dando a entender que sufrió abusos de un tío, cuya identidad no reveló, cuando era pequeña.
La presentadora mencionó que no tenía dudas de que había abusado no solo de ella, sino también de su hermana y de otras primas. “No tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de lo que hizo. Yo no tengo dudas, de lo que me hizo a mí me acuerdo, de lo que le hizo a mi hermana y también de lo que le hizo a otras primas”, sostuvo.
En otro pequeño fragmento de la entrevista que circula en redes sociales, la presentadora mencionó que su hermana le contó algunas cosas que no recordaba de la situación. "Me dijo: Llegué rápido del colegio a buscarte y cuando abrí la puerta del cuarto te tenía con el calzoncito abajo y él sentado en una silla y vos en frente de él", relató.
Oseguera mencionó que con sus revelaciones, busca exponer una realidad que se puede evitar con el cuidado de los padres a sus pequeños.
“Entonces cuando tenés hijos, tu casa es territorio sagrado”, agregó Elsa instando a los padres de familia a extremar la vigilancia de los menores, sobre todo en entornos donde hay adultos, sean o no parientes.
Las declaraciones de Elsa Oseguera generaron un sinfín de comentarios en redes sociales, algunos denotando su apoyo a la presentadora, mientras que algunos usuarios cuestionaron el hecho de "¿por qué decirlo hasta ahora?".
"Pobre Elsa, me imaginé que había pasado por algo así". "Dios la bendiga, es fuerte lo que pasó". "Me identifico con vos, me pasó lo mismo y cuando hablé, me tildaron de loca", dicen algunos de los comentarios de usuarias en redes sociales, tras las declaraciones de Elsa.
"Por eso con mi hija soy una leona, por eso no confío en nadie". "Hay muchos casos en mi familia, el depredador enfermo fue mi abuelo, con varias nietas". "Solo las que pasamos por lo mismo la entendemos". "Jamás pasé eso, pero ella tiene razón". "Las madres que somos como ella, en algún momento sufrimos abusos". "Ella me representa como mamá leona", agregaron otras internautas.
La presentadora enfatizó que busca generar conciencia y promover medidas de protección para los menores. Su mala vivencia sigue causando revuelo en redes.
La hija de Elsa Oeguera, Summer, tiene tan solo dos años de edad, por lo que asegura que la cuida en todo momento, sin confiarse de nadie.