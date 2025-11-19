¿Elsa Oseguera y Davis Flow se separaron por infidelidades y faltas de respeto? Esto se sabe

La relación de Elsa Oseguera y Davis Flow ha llegado a su fin, según lo confirmó la propia Elsa a través de un comunicado. La noticia ha impactado a los seguidores de ambas figuras del mundo del entretenimiento. Aquí los motivos de la ruptura amorosa.
Inicialmente, la presentadora se pronunció a través de historias de Instagram, donde visiblemente afectada compartió que entre las razones por las que se separó hace seis meses de su esposo están "las inmoralidades y faltas de respeto".
Sin embargo, a través de redes sociales se ha filtrado información que ha puesto en jaque la fidelidad de Davis Flow hacia Elsa Oseguera.
En TikTok se viralizó un video en el que otros creadores de contenido dieron a entender que Flow habría tenido encuentros con otras mujeres durante uno de sus viajes a Londres.
Uno de los amigos afirmó que Davis Flow habría gastado más de 1,400 euros en un solo viaje, aunque no se especificó en qué exactamente. La especulación apunta a que pudo haber sido en compañía femenina.
Otra fuente en esa transmisión reveló que Davis Flow perdió su vuelo de regreso a Estados Unidos por haber pasado la noche con una mujer, lo que alimentó aún más las sospechas.
Para agregar más especulaciones, durante la emisión del reality denominado "La Casa de Yeik 2", hubo un presunto acercamiento entre Davis Flow y Salma, una creadora de contenido.
Elsa, por su parte, aseguró sentirse cansada de las circunstancias. A través de un video denunció que su esposo no quiere firmarle el permiso de salida a su hija, Summer, para que pueda viajar a Honduras con ella.
Más tarde, Elsa compartió un comunicado en sus redes sociales, en el que detalló que desde hace seis meses abandonó la casa en la que vivía con Davis y su hija de dos años. "Esta decisión la tomé por mi salud mental y bienestar ante tantas faltas de respeto e inmoralidades que él ha hecho hacia mi persona", dice parte del comunicado.
En el mismo documento, Elsa aclara que sigue casada legalmente con Davis Flow, pero que cada uno es responsable de sus actos. Además, mencionó que el único contacto que tienen es relacionado con su hija.
Elsa también refirió que ella ha sido el único sostén económico y la responsable de la crianza de su hija, sin el apoyo de su esposo en los gastos del hogar y la familia.
De momento, Elsa pide que no se le vincule con las acciones de Davis.
La periodista hondureña, quien recientemente firmó un "acuerdo millonario" en un medio local, agregó que su separación tendrá que resolverse en base a la ley. "Esto solo forma parte de un proceso de aprendizaje en mi vida lo demás se resolverá en base a ley", manifestó.
La guapa presentadora finalizó agradeciendo a sus seguidores, quienes opinan que es "mucha mujer para Davis Flow". Agradezco profundamente la comprensión, el respeto y la discreción hacia este proceso personal", concluyó en su comunicado.