Elsa Oseguera confirma su regreso a la televisión: "Gracias por tan jugosa y tentadora firma"

Nuevamente, el rostro de Elsa Oseguera estará apareciendo en las pantallas hondureñas, tras dar a conocer el contrato en su nueva casa televisiva ¿Dónde trabajará?

  • 29 de septiembre de 2025 a las 16:34
Elsa Oseguera confirma su regreso a la televisión: Gracias por tan jugosa y tentadora firma
1 de 12

Con su carisma, un cuerpo más tonificado y mucho más decidida, vuelve a las pantallas la presentadora hondureña Elsa Oseguera, quien, tras años lejos de su país, regresó para retomar su anterior estilo de vida frente a las cámaras. Esto dijo la catracha en redes sociales.

 Foto: Facebook| Elsa Oseguera
Elsa Oseguera confirma su regreso a la televisión: Gracias por tan jugosa y tentadora firma
2 de 12

Fue a través de sus redes sociales donde la popular hondureña anunció su regreso a la televisión, mostrando las fotos del medio donde estará laborando.

 Foto: Facebook| Elsa Oseguera
Elsa Oseguera confirma su regreso a la televisión: Gracias por tan jugosa y tentadora firma
3 de 12

Con lápiz y papel en mano, Oseguera agradeció al dueño de su nueva casa televisiva por la " jugosa y tentadora firma".

 Foto: Facebook| Elsa Oseguera
Elsa Oseguera confirma su regreso a la televisión: Gracias por tan jugosa y tentadora firma
4 de 12

Y es que la hondureña, tras años laborando en medios, se ganó el corazón de muchos por su carisma, su forma controversial y su atención al público.

 Foto: Facebook| Elsa Oseguera
Elsa Oseguera confirma su regreso a la televisión: Gracias por tan jugosa y tentadora firma
5 de 12

Y sí, se trata de su anterior trabajo, en el canal Hable Como Habla (HCH), el lugar donde el rostro de Oseguera estará apareciendo tras la firma de su nuevo contrato de trabajo.

 Foto: Facebook| Elsa Oseguera
Elsa Oseguera confirma su regreso a la televisión: Gracias por tan jugosa y tentadora firma
6 de 12

"Contrato millonario con la casa televisiva más grande de Honduras. Gracias, don Eduardo Maldonado, por tan jugosa y tentadora firma", comentó en la publicación.

 Foto: Facebook| Elsa Oseguera
Elsa Oseguera confirma su regreso a la televisión: Gracias por tan jugosa y tentadora firma
7 de 12

Agregó: "Para mí será siempre un honor y un placer ser parte de HCH".

 Foto: Facebook| Elsa Oseguera
Elsa Oseguera confirma su regreso a la televisión: Gracias por tan jugosa y tentadora firma
8 de 12

HCH ha sido el canal que formó a Elsa Oseguera, según lo ha reconocido en varias ocasiones, pues fue uno de los medios donde laboró por muchos años, antes de mudarse a Estados Unidos.

 Foto: Facebook| Elsa Oseguera
Elsa Oseguera confirma su regreso a la televisión: Gracias por tan jugosa y tentadora firma
9 de 12

La noticia fue bien recibida por sus seguidores, quienes felicitaron a Elsa por su retorno, y algunos hasta especularon que posiblemente sería reportera corresponsal en Houston, Texas.

 Foto: Facebook| Elsa Oseguera
Elsa Oseguera confirma su regreso a la televisión: Gracias por tan jugosa y tentadora firma
10 de 12

"Nueva presentadora de HCH en USA, creo que eso es, y me alegra. ¡Felicitaciones, Elsa bella!". "Ella dará reportajes desde Houston, Texas, para HCH". "Excelente, me gusta cómo redacta las noticias y su manera de expresarse". "Uno siempre vuelve a donde fue feliz", son algunos comentarios de la publicación.

 Foto: Facebook| Elsa Oseguera
Elsa Oseguera confirma su regreso a la televisión: Gracias por tan jugosa y tentadora firma
11 de 12

Hasta el momento no se ha confirmado el espacio donde trabajara la hondureña, aunque muchas ya están emocionadnos por verla nuevamente en las pantallas.

 Foto: Facebook| Elsa Oseguera
Elsa Oseguera confirma su regreso a la televisión: Gracias por tan jugosa y tentadora firma
12 de 12

El carisma y encanto de la presentadora la mantienen como una de las más reconocidas en la televisión, por lo que "su regreso es un éxito seguro", afirman los usuarios.

 Foto: Facebook| Elsa Oseguera
