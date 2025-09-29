Elsa Oseguera confirma su regreso a la televisión: "Gracias por tan jugosa y tentadora firma"

Con su carisma, un cuerpo más tonificado y mucho más decidida, vuelve a las pantallas la presentadora hondureña Elsa Oseguera, quien, tras años lejos de su país, regresó para retomar su anterior estilo de vida frente a las cámaras. Esto dijo la catracha en redes sociales.
Fue a través de sus redes sociales donde la popular hondureña anunció su regreso a la televisión, mostrando las fotos del medio donde estará laborando.
Con lápiz y papel en mano, Oseguera agradeció al dueño de su nueva casa televisiva por la " jugosa y tentadora firma".
Y es que la hondureña, tras años laborando en medios, se ganó el corazón de muchos por su carisma, su forma controversial y su atención al público.
Y sí, se trata de su anterior trabajo, en el canal Hable Como Habla (HCH), el lugar donde el rostro de Oseguera estará apareciendo tras la firma de su nuevo contrato de trabajo.
"Contrato millonario con la casa televisiva más grande de Honduras. Gracias, don Eduardo Maldonado, por tan jugosa y tentadora firma", comentó en la publicación.
Agregó: "Para mí será siempre un honor y un placer ser parte de HCH".
HCH ha sido el canal que formó a Elsa Oseguera, según lo ha reconocido en varias ocasiones, pues fue uno de los medios donde laboró por muchos años, antes de mudarse a Estados Unidos.
La noticia fue bien recibida por sus seguidores, quienes felicitaron a Elsa por su retorno, y algunos hasta especularon que posiblemente sería reportera corresponsal en Houston, Texas.
"Nueva presentadora de HCH en USA, creo que eso es, y me alegra. ¡Felicitaciones, Elsa bella!". "Ella dará reportajes desde Houston, Texas, para HCH". "Excelente, me gusta cómo redacta las noticias y su manera de expresarse". "Uno siempre vuelve a donde fue feliz", son algunos comentarios de la publicación.
Hasta el momento no se ha confirmado el espacio donde trabajara la hondureña, aunque muchas ya están emocionadnos por verla nuevamente en las pantallas.
El carisma y encanto de la presentadora la mantienen como una de las más reconocidas en la televisión, por lo que "su regreso es un éxito seguro", afirman los usuarios.