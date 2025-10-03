¿Más de $10 mil? Elsa Oseguera asegura ser la presentadora mejor pagada de Honduras

Vuelve a causar controversia la periodista hondureña Elsa Oseguera, luego de que en una entrevista revelara que ahora, tras su presunta contratación, sería la presentadora más cara del país, pues habría firmado un "contrato millonario". ¿De cuánto serán sus ingresos? Esto dijo.
Elsa Oseguera, periodista hondureña conocida por su trayectoria controversial en medios de comunicación, vuelve a ser centro de atención tras su supuesta contratación como presentadora en el canal donde antes laboró.
Y es que, tras años fuera de su país, la catracha regresa con nuevos proyectos y con cambios físicos.
Tras su regreso al canal HCH como presentadora, la hondureña ha dado de qué hablar al revelar su contratación millonaria. "Contrato millonario con la casa televisiva más grande de Honduras. Gracias, don Eduardo Maldonado, por tan jugosa y tentadora firma", comentó en la publicación.
En una reciente entrevista en el espacio “2que3 Podcast”, Oseguera volvió a dar de qué hablar tras asegurar ser una de las presentadoras hondureñas que mejor ganaría.
En un video compartido en redes sociales, el periodista Dennis Andino le preguntó a Oseguera sobre su nueva contratación y tocó el tema del salario, donde la hondureña confesó que se trataba de una suma grande.
“La verdad que estoy sorprendida, porque tengo entendido que es la cifra más grande por la que se ha contratado a una persona en los medios de comunicación", inició diciendo Oseguera.
Segura de su nueva fuente de ingresos, Elsa afirmó que "no creo que alguien llegue al precio que ha puesto don Eduardo, y me atrevería a ponerme en frente de quien sea”.
Durante la conversación, Andino le planteó una cifra tentativa: “¿Unos 5 mil dólares?”. A lo que Elsa respondió entre carcajadas: “¡5 mil cuesta la cartera que tengo ahí, usted! Bueno, unos $2,500... pero ¿cómo voy a firmar algo por $5 mil?”.
“¿$10 mil dólares?”, dijo Andino lanzando otra cifra. Sin embargo, Elsa lo negó y aseguró que se trata de un pago millonario el que ahora estaría recibiendo.
“La verdad estoy demasiado alegre, como que no lo asimilo. Estoy contenta por el trato y por la consideración también”, dijo Oseguera. Muchos usuarios comenzaron a cuestionarla, recordando que años atrás la hondureña salió de su país por presuntas amenazas y, tras revelar detalles sobre su millonaria contratación, algunos consideran que podría exponerse nuevamente.
La catracha cerró el tema diciendo que aunque "hay más bonitas que yo, menos bonitas, más feas, más flacas y más gordas. No soy la más indicada porque estoy repleta de cirugías, pero hay algo que es la esencia de uno, cómo se desempeña y el estudio”, lo que a su criterio la ha llevado a obtener esa oportunidad.