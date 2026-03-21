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Ellas son las esposas de futbolistas que son celebridades en redes sociales

De Georgina Rodríguez a Antonella Roccuzzo, varias parejas de jugadores de fútbol han ganado fama propia en Instagram y otras plataformas

  • Actualizado: 21 de marzo de 2026 a las 16:46
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Las esposas los de futbolistas no solo acompañan a sus parejas en el mundo deportivo, sino que también se han consolidado como celebridades en redes sociales. Su influencia combina moda, estilo de vida y maternidad en el que inspiran a sus seguidores.

 Foto: redes sociales
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Entre las caras más conocidas destaca Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, es modelo y empresaria.

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Cuenta más de 72 millones de seguidores en Instagram, comparte desde campañas publicitarias hasta momentos familiares y proyectos personales, consolidándose como una de las figuras más influyentes del fútbol mundial fuera de la cancha.

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Además, se encuentra Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, mundialista y figura del fútbol argentino acumula 39 millones de seguidores.

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Su contenido incluye rutinas de ejercicio, eventos sociales, campañas publicitarias y su rol como embajadora de diversas marcas, mostrando una vida familiar junto a Messi y sus hijos.

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Entre las parejas más recientes se encuentra Oriana Sabatini, esposa del futbolista argentino Paulo Dybala, quien combina su carrera como modelo, actriz y cantante con publicaciones sobre sus proyectos profesionales y momentos con su pareja.

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Pilar Rubio, presentadora de televisión y esposa del jugador Sergio Ramos, mantiene una relación de más de 15 años y supera los 10 millones de seguidores, compartiendo su vida familiar y actividades profesionales.

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La cantante y actriz inglesa Leigh-Anne Pinnock, conocida por su paso en el grupo Little Mix, tiene 9.6 millones de seguidores. Está casada con el delantero jamaicano André Gray y combina contenido musical y personal.

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Anna Lewandowska, esposa del delantero polaco Robert Lewandowski, con quien lleva más de 15 años de relación, comparte en sus redes momentos familiares, entrenamientos y proyectos deportivos, consolidándose como una figura influyente en Europa.

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Finalmente, Victoria Beckham, esposa del exjugador David Beckham, lidera la lista con más de 33 millones de seguidores. Empresaria y diseñadora, ha construido su propia marca de ropa y maquillaje, destacando como un referente mundial de moda y estilo de vida.

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