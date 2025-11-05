"Ella me reclama por todo": Supremo se desahoga por problemas de celos con Milagro Flores

El influencer fue visto con una salvadoreña dentro del reality, lo que provocó un reclamo de Milagro Flores. Esa situación habría sido el detonante para que Supremo decidiera abandonar “La Casa de Yeik 2”.
El reconocido creador de contenido confesó que no es la primera vez que Flores le reclama, pues han existido otros conflictos por detalles pequeños.
En un video filtrado en redes sociales, se observa a Supremo desahogándose dentro del programa y manifestando su temor de que, incluso al salir del reality, Milagro se aleje de él.
“Ella me reclama por todo, por las cositas que hago yo, videítos”, expresó Supremo. A continuación más detalles de sus relatos.
El influencer ejemplificó una de las situaciones que causan conflictos entre ambos: “Si un título le doy yo copiar y pegar, que es para un video, piensa que es para alguien”.
También recordó un episodio que no le agradó de Milagro Flores: “Mira que llegaron unos strippers a HCH y ella se le subió al lomo a un stripper, y yo solo le mandé el video”.
Sobre su salida del reality, que ya se confirmó será este 6 de noviembre, explicó: “Yo quería decirle, mira mi amor, mejor me salgo de ahí para no perderte, pero si me salgo de aquí, ¿y ella me tira..?”.
No es el primer reclamo público de la presentadora hacia Supremo. En una transmisión en vivo, Flores le dijo: “Usted no me respeta, no me quiere, y así no se puede”.
¿Qué causó todo el problema en el reality show? “El Príncipe de Honduras” fue visto tomado de la mano con Lorjia, una creadora de contenido salvadoreña. Aunque estaban acostados en camas separadas, el gesto desató la molestia de Milagro.
La reacción de Flores no se hizo esperar. “No sé qué decirles, solo les pido que dejen de enviarme cosas, ya no quiero ver...”, expresó visiblemente afectada. Finalmente, Supremo sí abandonará “La Casa de Yeik 2”.