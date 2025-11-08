"Ella no es cantante": Alejandra Rubio envía consejo a Milagro Flores tras críticas por su canción

Tanto Milagro Flores como Alejandra Rubio lanzaron sus temas musicales hace unas semanas. Ambos temas fueron bien recibidos por el público, pero algunos criticaron el talento de Flores para cantar.
Sobre las críticas que ha recibido Flores, Alejandra Rubio aseguró: "Yo considero que la gente está siendo muy cruel, porque ella no es cantante".
"Ella es un artista, porque un artista es el que pinta, baila, crea y construye", sostuvo Rubio, quien seguidamente dio un consejo.
"Milagro, artísticamente hablando, en lo personal creo que tiene mucho talento", reconoció Rubio.
"Quizá no tiene la voz, pero no todos necesitan voz para poder interpretarse. La gente ha sido muy cruel en ese sentido. En lo personal, y si vale mi consejo para ella, creo que no se debería retirar solo por el hecho de que a la gente no le guste", aconsejó Rubio a Flores.
La presentadora hondureña, Milagro Flores, hizo un anuncio luego de su presentación en Houston, Texas, Estados Unidos, el sábado 25 de octubre de 2025.
Luego del lanzamiento de su sencillo musical "Quema", que se posicionó como uno de los temas urbanos más escuchados del año en el país, Flores reveló su retiro de la industria musical.
A través de sus redes sociales, Flores agradeció el respaldo recibido por parte del público y del equipo de producción del proyecto.
"Esto de la música no es lo mío. Lo tomé como un reto personal, para hacer algo que la gente disfrute, pero hasta allí. No pienso seguir haciendo música ni convertirlo en una carrera", afirmó.
"Significó mucho para mí ver tanto respaldo, tantos mensajes lindos, ver a todos cantar y bailar la canción. Eso me demuestra que nuestro objetivo se cumplió", agregó en su mensaje. No obstante, hoy el consejo de su excompañera es que siga.