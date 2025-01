Ella es Alejandra Fuentes, la primera aspirante al Miss Honduras Universo 2025

Sobre su preparación para el certamen, Alejandra afirmó: “Desde ya me estoy preparando para poder darles una participación digna e íntegra, como ustedes se lo merecen. Considero importante mencionar que, aunque las inscripciones aún no están abiertas, ya he tenido un acercamiento con la organización de Carimax y les mostré mi interés en participar”.