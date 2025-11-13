El valor de un carro: ¿Cuánto cuesta el lujoso collar que Alejandra Rubio no se quita?

Un hermoso collar en forma de clavo es el que Alejandra Rubio suele llevar en su cuello. Así es la joya de la creadora de contenido que tiene un valor comparable al de un vehículo.
La joya es una pieza de oro que ha despertado la curiosidad de sus seguidores porque siempre la lleva puesta.
La cantante y creadora de contenido decidió contar el significado detrás de esta pieza de oro de la marca Cartier. ¿Por qué Alejandra Rubio nunca se lo quita?
“Voy a responder esta pregunta porque recibo muchos mensajes referente a cuál es el significado de mi cadenita en forma de clavo”, expresó Alejandra Rubio.
Exponiendo la pieza frente a cámaras, Rubio explicó que no solo se trata de un collar, sino que hace juego con una pulsera y un anillo; es decir, se trata de un set completo de tres piezas.
“La miré, me encantó muchísimo y desde entonces soy fan de ellos”, dijo Rubio sobre la joya de la marca Cartier. ¿Pero cuál es el precio de la joya?
La joya ronda el precio de un carro. El lujoso collar tiene un valor de 4,950 dólares, según la página de Cartier, lo que en lempiras equivale a 130,432.50.
Pero más allá del valor de la joya, Rubio explicó: “Me gusta mucho el oro porque no me lo tengo que quitar a la hora de meterme al mar o a la oficina, porque con piezas de fantasía suele pasar que te mancha un poquito la piel”.
Rubio también compartió que es una persona despistada y, por ese motivo, evita quitarse la joyería. Al ser una pieza de oro, le permite incluso mojarla.
Rubio también ve más allá del futuro: “Como el oro no se devalúa, siempre tiene su mismo valor, deseo poder dejarle un detalle bonito a mis futuras hijas”.
“Sueño con tener un joyero lleno de oro y poder heredárselos a mi hija para que pueda tener las mismas joyas que utilicé yo en mi juventud”, confesó la joven.
Además, agregó: “La gente me dice, ‘¿pero qué tiene que ver que sea un clavo?’ Es que es el conjunto de Cartier que sacó la línea de los clavos y cuando la miré me encantó muchísimo”.