El tercero en discordia: Mhoni Vidente revela con quién se casará Otto Padrón tras dejar a Angélica Vale

A pocos días de conocerse la solicitud de divorcio presentada por Otto Padrón contra Angélica Vale —tras catorce años de matrimonio—, la tarotista cubana Mhoni Vidente ha adelantado un proceso judicial complejo marcado por disputas patrimoniales y de custodia. La vidente anticipa, asimismo, que el empresario contraería nuevas nupcias en un plazo breve.
La ruptura matrimonial, cuya demanda de divorcio fue notificada a la actriz de manera poco convencional (mediante un mensaje dirigido a su todavía esposo), según ha trascendido, podría evolucionar de una crisis de pareja a un litigio prolongado
Mhoni Vidente anticipa que la naturaleza de ambos protagonistas augura un desarrollo poco amistoso.
La vidente señala la personalidad de la artista, comparándola con la de su padre, el comediante Raúl Vale, y pone en duda la posibilidad de un acuerdo cordial.
Según las visiones de la tarotista, el proceso de separación se centrará en una disputa económica. Mhoni Vidente visualiza que Otto Padrón podría presentar resistencia a ceder el patrimonio acumulado durante los catorce años de vida en común.
En esa línea, la recomendación pública de Mhoni Vidente a Angélica Vale es establecer distancia geográfica, sugiriendo un traslado a México para mitigar las tensiones del litigio en curso.
La predicción no se limita a la batalla legal. Mhoni Vidente se aventura a revelar que Padrón tiene planes de rehacer su vida sentimental con celeridad.
La vidente afirma que el empresario de origen cubano mantendría una relación previa que se habría gestado durante los últimos tres años de su matrimonio.
Según la visión de la tarotista, Padrón contraerá matrimonio con una "cubana que es conductora de televisión", una mujer cuya edad estima entre los 28 y 30 años. Este nuevo enlace se concretaría, según la predicción, inmediatamente después de la disolución legal de su vínculo con Angélica Vale.
Actualmente, el proceso de divorcio contempla la petición de custodia compartida.