El público hondureño se rindió ante Juanes: Las mejores fotos de los fans en Tegucigalpa

El concierto del Latam Tour 2025 en Tegucigalpa reunió a miles de fans. Mira las fotos de los asistentes y la energía que marcó el regreso del artista

  • 19 de octubre de 2025 a las 10:37
1 de 24

Esta pareja hondureña, con looks a tono, disfrutó de los himnos de Juanes.

Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
2 de 24

a música de Juanes unió a varias generaciones en el Palacio de los Deportes de la UNAH. Los fans lucieron orgullosos su merchandising.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
3 de 24
4 de 24

Esta familia hondureña demostró su fidelidad a Juanes, asistiendo al concierto con las camisetas oficiales del Latam Tour 2025.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
5 de 24
6 de 24

Los amantes de la música latina se reunieron para celebrar el regreso de Juanes a suelo catracho tras cinco años.

Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
7 de 24
8 de 24

El aforo heterogéneo se dio cita para el Latam Tour 2025, reuniendo a fans de todas las edades y estilos.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
9 de 24

Las familias completas se dieron cita para corear los éxitos del colombiano, desde "A Dios le pido" hasta "La Camisa Negra".

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
10 de 24
11 de 24

El público se vistió de negro para la gran noche, celebrando el regreso de Juanes y su Latam Tour 2025 a Tegucigalpa.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
12 de 24
13 de 24
14 de 24
15 de 24
16 de 24
17 de 24
18 de 24
19 de 24
20 de 24
21 de 24
22 de 24
23 de 24
24 de 24
