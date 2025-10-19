El público hondureño se rindió ante Juanes: Las mejores fotos de los fans en Tegucigalpa

Esta pareja hondureña, con looks a tono, disfrutó de los himnos de Juanes.
a música de Juanes unió a varias generaciones en el Palacio de los Deportes de la UNAH. Los fans lucieron orgullosos su merchandising.
Esta familia hondureña demostró su fidelidad a Juanes, asistiendo al concierto con las camisetas oficiales del Latam Tour 2025.
Los amantes de la música latina se reunieron para celebrar el regreso de Juanes a suelo catracho tras cinco años.
El aforo heterogéneo se dio cita para el Latam Tour 2025, reuniendo a fans de todas las edades y estilos.
Las familias completas se dieron cita para corear los éxitos del colombiano, desde "A Dios le pido" hasta "La Camisa Negra".
El público se vistió de negro para la gran noche, celebrando el regreso de Juanes y su Latam Tour 2025 a Tegucigalpa.