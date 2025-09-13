  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

El cuero es tendencia en 2025: Cómo lucir esta prenda clásica de manera moderna

El cuero ha dejado de ser un material reservado al armario invernal y al clásico binomio chaqueta XL y pantalón ajustado. La moda lo ha recuperado con fuerza y lo ha convertido en protagonista

  • 13 de septiembre de 2025 a las 11:16
El cuero es tendencia en 2025: Cómo lucir esta prenda clásica de manera moderna
1 de 13

Entre opciones sintéticas, vintage y modelos clásicos, y desde las pasarelas de Milán y París hasta los escaparates de las principales firmas, la piel aparece reinterpretada en siluetas amplias, en colores inéditos y en acabados que apuestan por la sostenibilidad.

Foto: shutterstock
El cuero es tendencia en 2025: Cómo lucir esta prenda clásica de manera moderna
2 de 13

La pregunta es evidente: ¿cómo volver a lucirla hoy?

Foto: shutterstock
El cuero es tendencia en 2025: Cómo lucir esta prenda clásica de manera moderna
3 de 13

La piel nunca ha desaparecido del todo, pero en 2025 vive un renacimiento evidente.

Foto: shutterstock
El cuero es tendencia en 2025: Cómo lucir esta prenda clásica de manera moderna
4 de 13

Según los últimos desfiles, marcas como Fendi, Prada y Saint Laurent han situado al cuero en casi un tercio de sus propuestas, ya sea en su versión natural, sintética o vegetal.

Foto: shutterstock
El cuero es tendencia en 2025: Cómo lucir esta prenda clásica de manera moderna
5 de 13

Se observa un cambio en su uso: ya no se limita a prendas exteriores, sino que se integra en faldas de tablas, vestidos ajustados, conjuntos completos y hasta camisas estructuradas. Este retorno responde a un giro cultural hacia el maximalismo

 Foto: shutterstock
El cuero es tendencia en 2025: Cómo lucir esta prenda clásica de manera moderna
6 de 13

Chalecos sin mangas actualizan la estética bohemia en clave urbana.

Foto: shutterstock
El cuero es tendencia en 2025: Cómo lucir esta prenda clásica de manera moderna
7 de 13

Las faldas efecto piel predominan. (

 Foto: shutterstock
El cuero es tendencia en 2025: Cómo lucir esta prenda clásica de manera moderna
8 de 13

Tras años de dominio minimalista, la moda busca recuperar la opulencia de los materiales nobles y la fuerza expresiva de las texturas.

 Foto: shutterstock
El cuero es tendencia en 2025: Cómo lucir esta prenda clásica de manera moderna
9 de 13

El cuero, por su densidad, encarna a la perfección esta pulsión.

 Foto: shutterstock
El cuero es tendencia en 2025: Cómo lucir esta prenda clásica de manera moderna
10 de 13

Las firmas están apostando por chaquetas de cuero con hombreras anchas y cinturas marcadas.

Foto: shutterstock
El cuero es tendencia en 2025: Cómo lucir esta prenda clásica de manera moderna
11 de 13

El pantalón de cuero, clásico de rebeldía juvenil, se transforma en un básico sofisticado.

 Foto: shutterstock
El cuero es tendencia en 2025: Cómo lucir esta prenda clásica de manera moderna
12 de 13

Si bien el cuero negro sigue siendo emblema de atemporalidad, la novedad está en la paleta cromática.

Foto: shutterstock
El cuero es tendencia en 2025: Cómo lucir esta prenda clásica de manera moderna
13 de 13

La vuelta hacia el maximalismo se ampara en tendencias como esta; cuero, color y cortes rectos.

 Foto: shutterstock
Cargar más fotos