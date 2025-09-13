El cuero es tendencia en 2025: Cómo lucir esta prenda clásica de manera moderna

Entre opciones sintéticas, vintage y modelos clásicos, y desde las pasarelas de Milán y París hasta los escaparates de las principales firmas, la piel aparece reinterpretada en siluetas amplias, en colores inéditos y en acabados que apuestan por la sostenibilidad.
La pregunta es evidente: ¿cómo volver a lucirla hoy?
La piel nunca ha desaparecido del todo, pero en 2025 vive un renacimiento evidente.
Según los últimos desfiles, marcas como Fendi, Prada y Saint Laurent han situado al cuero en casi un tercio de sus propuestas, ya sea en su versión natural, sintética o vegetal.
Se observa un cambio en su uso: ya no se limita a prendas exteriores, sino que se integra en faldas de tablas, vestidos ajustados, conjuntos completos y hasta camisas estructuradas. Este retorno responde a un giro cultural hacia el maximalismo
Chalecos sin mangas actualizan la estética bohemia en clave urbana.
Las faldas efecto piel predominan. (
Tras años de dominio minimalista, la moda busca recuperar la opulencia de los materiales nobles y la fuerza expresiva de las texturas.
El cuero, por su densidad, encarna a la perfección esta pulsión.
Las firmas están apostando por chaquetas de cuero con hombreras anchas y cinturas marcadas.
El pantalón de cuero, clásico de rebeldía juvenil, se transforma en un básico sofisticado.
Si bien el cuero negro sigue siendo emblema de atemporalidad, la novedad está en la paleta cromática.
La vuelta hacia el maximalismo se ampara en tendencias como esta; cuero, color y cortes rectos.